حمله مسلحانه به هتلی در آفریقای جنوبی؛ ۱۱ نفر کشته و ۲۴ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پلیس آفریقای جنوبی اعلام کرد در حمله افراد مسلح به هتلی در پرتوریا، پایتخت این کشور در اوایل صبح امروز شنبه و تیراندازی به سمت افرادی که داخل هتل تجمع کرده بودند، ۱۱ نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.

اتلیندا متیو، سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی در این خصوص اعلام کرد که ۱۰ نفر از قربانیان در محل حادثه در سولزویل واقع در غرب پرتوریا، جان باختند و یک نفر دیگر نیز بعداً بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی سپس خاطرنشان کرد که در میان کشته‌شدگان یک کودک ۳ ساله، یک نوجوان ۱۲ ساله و یک نوجوان ۱۶ ساله نیز حضور دارند.

سخنگوی پلیس آفریقای جنوبی در ادامه افزود که تعدادی از افراد مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که ۱۴ نفر از آنها برای درمان به بیمارستان منتقل شدند و وضعیت آنها هنوز در دست بررسی پزشکی است.

به گفته وی، حادثه زمانی رخ داد که ۳ مرد مسلح تقریباً ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت محلی وارد ساختمان هتل شدند و بی‌هدف به روی گروهی از مردان آتش گشودند.

انگیزه تیراندازی هنوز مشخص نیست و هیچ مظنونی نیز تا کنون بازداشت نشده است.