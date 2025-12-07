طراحان کودتا در «بنین» بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری الجزیره به نقل از خبرگزاری فرانسه از بازداشت طراحان کودتا در «بنین» خبر داد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی و امنیتی این کشور آفریقایی خبر داد: ۱۲ نظامی در بنین بازداشت شدند، از جمله کسانی که اقدام به کودتا کردند.

از سوی دیگر، آلاسان سیدو، وزیر کشور بنین در تلویزیون ملی اعلام کرد که نظم پس از تلاش نظامیان برای انجام کودتا در کشور بازگردانده شده است.

وزیر کشور بنین در نطقی تلویزیونی اعلام کرد: گروه کوچکی از سربازان اقدام به کودتا کردند، اما ارتش آنها را متوقف کرد.

وی افزود که اوضاع تحت کنترل است و از شهروندان خواست به زندگی عادی خود بازگردند.