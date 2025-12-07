کلاهبردار ۵۰ میلیاردی در خمینی شهر دستگیر شد

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول حکم جلب یک کلاهبردار با شکایت ۵ نفر از شهروندان به کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر موضوع در دستور کار مأموران این کلانتری قرار گرفت.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد متهم با جلب اعتماد شاکیان اقدام به خرید ۵۰ میلیارد ریال کالا با چک‌های فاقد موجودی کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر گفت: در همین راستا مأموران با اقدامات دقیق و تخصصی و رصد هوشمندانه خود مخفیگاه متهم را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ سبحانی با بیان اینکه فرد مذکور پس از اعتراف صریح به کلاهبرداری از شاکیان به همراه پرونده تحویل مرجع قضائی شد تصریح کرد: به منظور احقاق حقوق شهروندان طرح دستگیری محکومان غایب و متواری به صورت مرتب و مداوم در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار دارد.