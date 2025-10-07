سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت های متعدد کابل های مخابراتی از مقابل درب منازل و شکایت شهروندان در این خصوص موضوع در دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر قرار گرفت.

وی افزود: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه فردی که در این سرقت ها دست داشت با هوشیاری شهروندان و حضور به موقع ماموران کلانتری ۱۲ در یکی از محلات شناسایی، دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به پلیس اگاهی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: متهم درمواجهه با مستندات و مدارک پلیس به ۵۰ فقره سرقت کابل مخابراتی اعتراف و انگیزه خود را از این سرقت ها تامین هزینه موادمخدر مصرفی عنوان کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و متهم برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.