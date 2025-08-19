کلاهبرداری ۷ میلیاردی با رسید ساز جعلی در خمینی شهر

سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی شکایت ۳ نفر از کسبه و بازاریان مبنی بر کلاهبردای از آنان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهم بالغ بر ۳ تُن روغن، ۱۵۰ کیلو زغال و کشمش به ارزش ۷ میلیارد ریال را از شاکیان خریداری و پس از نشان دادن رسید جعلی در گوشی تلفن همراه خود کالاها را تحویل گرفته و متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر اظهار کرد: با تلاش مأموران کلانتری متهم که از افراد سابقه دار بود در کمترین زمان ممکن دستگیر و پس از اقرار به کلاهبرداری از مالباختگان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

وی به شهروندان توصیه کرد پیامک بانکی خود را فعال کرده و به مشاهده رسید در گوشی افراد اعتنا نکنند و تا پیش از ارسال پیامک از طرف بانک مربوطه کالا را به خریداران تحویل ندهند.