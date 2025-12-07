زورگیر بزرگراه جلال آل احمد در ۲۰ دقیقه به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گزارش یکی از شهروندان به تیم کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی بر اینکه یک سارق با خودرویی که در اختیار داشته از وی مبلغ یک هزار دلار به روش زورگیری به سرقت برده و متواری شده است.

این مقام انتظامی اضافه کرد: عوامل انتظامی با تحقیقات فنی از مالباخته و شگردهای نوین پلیسی در کمتر از ۲۰ دقیقه از اعلام سرقت، متهم را در بزرگراه جلال آل احمد به همراه خودروی مذکوره شناسایی و با اجرای طرح مهار وی را متوقف کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم که قصد فرار به صورت پیاده را داشته با هوشیاری پلیس قبل از فرار دستگیر و به همراه دلارهای سرقتی به کلانتری انتقال داده شد.

وی افزود: سارق پس از بازجویی‌های فنی و اعتراف به جرم خود و پس از عودت دلارهای مسروقه به مالباخته، با شکایت وی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: امنیت مالی و جانی شهروندان خط قرمز پلیس می‌باشد و با هر کسی که سعی در ایجاد اخلال این امر داشته باشد برخورد می‌شود.