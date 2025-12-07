تخریب ۱۱ کوره زغال و کشف سه تن چوب بلوط در فیروزآباد

جبار ولیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی گشتهای مستمر مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۱ دهنه کوره زغال در ارتفاعات کلکوشک، وزم و طاویران سفلی از توابع بخش فیروزآباد شناسایی و تخریب شد و در این عملیات سه تن چوب تر بلوط نیز کشف گردید.
وی تهیه زغال جنگلی را از عوامل مهم جنگلزدایی عنوان کرد و افزود: تیمهای عملیاتی منابع طبیعی بهصورت شبانهروزی و حتی در ایام تعطیل در منطقه حضور دارند و رصد مداوم عرصههای جنگلی را انجام میدهند. به گفته او، شناسایی سودجویان و برخورد با آنان در اولویت مأموریتهای حفاظتی قرار دارد.
رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمانشاه از صاحبان رستورانها و کبابسراها خواست در صورت استفاده از هیزم بلوط، هرچه سریعتر به سوخت جایگزین روی آورند و تصریح کرد: در راستای کاهش تقاضای شهری و بی صرفه کردن قطع درختان بلوط، طرحهای گشت ویژه، ممنوعیت خرید و فروش زغال جنگلی و برخورد قاطع با متخلفان تا قطع کامل چرخه مخرب بلوطسوزی ادامه خواهد داشت.
ولیپور در پایان از مردم بخش فیروزآباد خواست در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند و گزارش هرگونه تخلف را از طریق شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.
