توقیف محموله ۲۲ تنی زغال بلوط فاقد مجوز در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدالهی اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی خمه الیگودرز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲۲ تن زغال بلوط فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط شد.

ارزش‌گذاری ۴۰ میلیارد ریالی محموله

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری راننده این خودرو گفت: کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

تأکید بر ضرورت حفظ منابع طبیعی

سرهنگ اسدالهی با تأکید بر اهمیت صیانت از جنگل‌ها و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی متعلق به عموم مردم بوده و حفاظت از آن وظیفه همگانی است.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با قاچاق چوب، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.