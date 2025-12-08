توقیف محموله ۲۲ تنی زغال بلوط فاقد مجوز در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدالهی اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی خمه الیگودرز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲۲ تن زغال بلوط فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط شد.
ارزشگذاری ۴۰ میلیارد ریالی محموله
فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به دستگیری راننده این خودرو گفت: کارشناسان مربوطه ارزش محموله مکشوفه را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
تأکید بر ضرورت حفظ منابع طبیعی
سرهنگ اسدالهی با تأکید بر اهمیت صیانت از جنگلها و منابع طبیعی خاطرنشان کرد: منابع طبیعی متعلق به عموم مردم بوده و حفاظت از آن وظیفه همگانی است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با قاچاق چوب، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما