به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد ایلام با گرامیداشت روز دانشجو و هفته پژوهش، نقش تاریخی دانشجویان در مبارزه با استبداد و استعمار را یادآور شد و گفت: ۱۶ آذر نماد ایستادگی و آگاهیبخشی است و امروز نیز دانشگاه و دانشجو همچنان در صف نخست مقابله با استکبار و پیشبرد آگاهی اجتماعی قرار دارند.
وی با اشاره به بازدید خود از دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد و دیگر مراکز علمی استان، از ایدههای خلاقانه و ارزشمند اساتید و دانشجویان تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر رسانهها به ظرفیتهای علمی و فناورانه دانشگاهها شد و بیان کرد: نباید اجازه داد این ظرفیتها بلااستفاده بمانند چرا که هر دانشگاه میتواند دستکم یک مسئله مهم استان را حل کند.
وی با بیان اینکه دانشجو باید تحلیلگر، علممحور و کاوشگر باشد، افزود: برخی تصور میکنند دانشجو دغدغهای ندارد اما واقعیت این است که همواره روحیه پرسشگری و مطالبهگری در میان دانشجویان زنده است و همین پویایی، ارزش واقعی دانشگاه را شکل میدهد.
استاندار ایلام با تأکید بر نقش دانشگاهها در تولید علم و پیشرفتهای فناورانه کشور، اظهار داشت: بخش مهمی از توان دفاعی و علمی امروز ایران حاصل تلاش نخبگان دانشگاهی است و در شرایط سخت تحریمی نیز این قشر نقش مؤثری در پیشبرد اهداف کشور ایفا کردهاند.
وی با اشاره به ضرورت همکاری دانشگاهها با دستگاههای اجرایی گفت: بسیاری از مسائل استان با ورود علمی و تخصصی دانشگاهها قابل حل است و از ابتدای مسئولیت خود همواره بر استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها تأکید داشته و هیچ کوتاهی در فراهمسازی میدان نقشآفرینی برای دانشگاهها صورت نخواهد گرفت.
کرمی در ادامه با اشاره به وضعیت فضای آموزشی استان اظهار کرد: اگرچه در نگاه اول سرانه فضای آموزشی ایلام هشت مترمربع اعلام شده، اما بررسیهای دقیقتر نشان میدهد بسیاری از فضاهای آموزشی در اختیار نهادهای دیگر قرار دارد و عملاً مورد استفاده آموزشی نیستند و با حذف این فضاها، سرانه واقعی به حدود پنج مترمربع کاهش مییابد که نیازمند بازنگری و حمایت جدی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاههای استان از جمله دانشگاه آزاد با بیش از ۵۰۰ عضو هیئت علمی و حدود ۱۱ هزار دانشجو، تأکید کرد: اگر این ظرفیتها در کنار هم قرار نگیرند و جهتگیری مشترکی برای حل مسائل نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت که تحولی در مسیر توسعه استان رقم بخورد و دانشجویی که سالها تحصیل کرده نباید در پایان مسیر تحصیلی خود با بنبست اشتغال مواجه شود.
استاندار ایلام با اشاره به محدودیتهای ساختار اداری در ایجاد اشتغال، بر لزوم بهرهبرداری از ظرفیتهای سرمایهگذاری استان تأکید کرد و گفت: مرز بینالمللی، میادین نفت و گاز و پروژههای بزرگ عمرانی از جمله برج هنر و راه دسترسی به بیمارستان رازی از جمله فرصتهایی هستند که میتوانند با فعالسازی و جذب سرمایهگذاری، زمینهساز توسعه و اشتغال پایدار در استان باشند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای توسعه میادین نفتی چنگوله و فاز دوم میدان آذر ادامه داد: قرارداد این دو میدان به ارزش حدود ۲.۴ میلیارد دلار در حال نهایی شدن است و این پروژهها میتوانند نقش مهمی در رونق اقتصادی استان ایفا کنند به شرط آنکه با نگاه مسئولانه و برنامهریزی دقیق همراه باشند.
کرمی با تأکید بر پرهیز از کلنگزنیهای نمایشی و وعدههای غیرقابل تحقق بیان کرد: ما تلاش کردهایم پروژهها را بر اساس اولویت و با تأمین منابع لازم آغاز کنیم، چرا که اگر پروژهای با اعتبار ناکافی آغاز شود و سالها به طول انجامد، هزینه نهایی آن چندین برابر خواهد شد و این اتلاف منابع به ضرر مردم و توسعه استان است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تحلیل علمی پروژهها توسط دانشگاهها گفت: دانشگاه باید با نگاه نقادانه و علمی به کمک مدیریت استان بیاید و اگر امروز که مدیریت در اختیار فرزندان همین خاک است نتوانیم با همدلی و بهرهگیری از دانش دانشگاهی مشکلات را حل کنیم، فرصتها از دست خواهد رفت و توسعه محقق نخواهد شد.
