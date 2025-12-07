به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در نشست مشترک با مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اهمیت استانداردسازی در تحقق اقتصاد دانشبنیان کشور گفت: استانداردسازی محصولات دانشبنیان، یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش رقابتپذیری ملی و بینالمللی و تسهیل تجاریسازی محصولات فناورانه در کشور است. حمایت از شرکتهای دانش بنیان برای کسب نشان استاندارد و بویژه نشان ارزشمند و ملی دانش-نماد در رئوس اقدامات مشترک معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.
وی با اشاره به تدوین تصویب دستورالعمل اجرایی اعطای نشان دانش بنیان (دانش نماد) افزود: هدف ما ایجاد یک روند کارآمد و تسهیلگر برای شرکتهای دانشبنیان است تا بدون پیچیدگیهای اداری بتوانند محصولات خود را بر اساس استاندارد ملی معتبر عرضه کنند.
امرایی درباره دستورالعمل اعطای نشان دانشبنیان (دانشنماد) نیز گفت: برای یکسانسازی و تسهیل فرآیند ارزیابی انطباق محصولات دانشبنیان، دستورالعمل اعطای نشان دانشنماد مصوب و آخرین نسخه آن در تابستان ۱۴۰۴ توسط سازمان ملی استاندارد با همکاری معاونت علمی ویرایش شده است. در این دستورالعمل سه شیوه اصلی برای استانداردسازی محصولات اعم از اعطای نشان دانشبنیان (دانشنماد)، گواهی انطباق محصول دانشبنیان بر اساس استانداردهای مورد پذیرش سازمان ملی استاندارد (KB-COC)، و گواهی انطباق مبتنی بر ویژگیهای عملکردی یا ایمنی (KB-COP) پیشبینی شده است.
امرایی در ادامه به همکاری میان معاونت علمی و سازمان ملی استاندارد برای ارتقای نظام استاندارد محصولات دانشبنیان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۱۰ گواهی استاندارد شامل ۱۳۳ گواهی محصول یا COP ، و ۴۷ گواهی انطباق یا COC و ۳۰ گواهی دانشنماد با معرفی از طرف معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان توسط سازمان ملی استاندارد صادر شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حرکت در مسیر استانداردسازی محصولات دانشبنیان، نهتنها ضامن کیفیت و ایمنی محصولات داخلی است، بلکه گامی مهم در تثبیت جایگاه اقتصاد دانشبنیان ایران در رقابتهای منطقهای و جهانی محسوب میشود.
