نواف سلام: اسرائیل جنگی فرسایشی علیه لبنان راه انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان گفت: اسرائیل جنگ فرسایشی به راه انداخته است و بنابر این ما در وضعیت صلح نیستیم.

وی افزود: اسرائیل به توافق آتش بس پایبند نیست و همچنان به اشغال مناطقی در داخل لبنان ادامه می‌دهید.

او گفت: قرار بود اسرائیل از تمام خاک لبنان که ۱۰ ماه پیش اشغال کرده بود، عقب‌نشینی کند، اما این کار را نکرد.

نواف سلام نخست وزیر لبنان بیان کرد: اسرائیل به نقض حاکمیت لبنان به شکل روزانه ادامه می‌دهد. ضرورتی برای تداوم حضور نظامیان اسرائیلی در نقاطی که در جنوب لبنان اشغال کرده، وجود ندارد.

وی افزود: اسرائیل به شکل روزانه آتش بس و حاکمیت لبنان را نقض می‌کند.

از سوی دیگر طارق متری معاون نخست وزیر لبنان اعلام کرد: اگر جنگی در جنوب لبنان رخ دهد از سوی یک طرف خواهد بود و آن اسرائیل است. ما خواهان توقف حملات اسرائیل و خروجش از اراضی مان و بسط سیطره دولت بر کل اراضی لبنان هستیم.

وی افزود: احدی در لبنان خواهان جنگ داخلی نیست و دولت از هر ابزاری برای ممانعت از آن استفاده می‌کند. روابط با سوریه بهتر از ۵۰ سال قبل است و بر اساس احترام متقابل استوار است.