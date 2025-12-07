به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در چارچوب همکاری‌های علمی و پژوهشی میان بنیاد ملی علم ایران (INSF) و آژانستوسعه نوآورانه وابسته به وزارت علوم، آموزش عالی و نوآوری جمهوری ازبکستان، دومین فراخوان مشترک برای حمایت از حداکثر ۱۰ پروژه پژوهشی بین‌المللی اعلام شد.

این فراخوان با هدف تقویت تعاملات علمی، ارتقای کیفیت پژوهش و بهره‌برداری مشترک از ظرفیت‌های علمی و فناورانه دو کشور منتشر شده و پژوهشگران واجد شرایط می‌توانند طرح‌های خود را در حوزه‌های اولویت‌دار ارسال کنند.

در این فراخوان تأکید شده است که تیم‌های پژوهشی در هنگام طراحی و اجرای طرح‌ها، توجه ویژه‌ای به شکل‌گیری شبکه‌های علمی میان دانشگاه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و متخصصان حوزه‌های مرتبط داشته باشند. طرح‌هایی که بتوانند زمینه‌ساز هم‌افزایی علمی و همکاری‌های بین‌نهادی در راستای اهداف مشترک باشند، از اولویت برخوردار خواهند بود.

پروپوزال‌ها باید به زبان انگلیسی تهیه و شامل اهداف علمی، روش‌شناسی، ترکیب تیم پژوهشی، برنامه زمان‌بندی و توافق‌نامه همکاری باشند. تمامی فرم‌ها شامل پروپوزال انگلیسی و شرایط و ضوابط ارسال از طریق سامانه کایپر بنیاد ملی علم ایران قابل دریافت و بارگذاری است. علاوه بر بارگذاری پروپوزال مشترک، تکمیل فرم آنلاین فارسی نیز الزامی است.

در این فراخوان، حوزه‌های «محیط‌زیست و کشاورزی» و «علوم و مهندسی مواد» به‌عنوان محورهای اصلی انتخاب شده‌اند. در بخش محیط‌زیست و کشاورزی، موضوعاتی همچون فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف آب و بهبود سامانه‌های آبیاری، ویرایش ژن برای تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری و راهکارهای مقابله با بیابان‌زایی و کاهش گردوغبار در اولویت قرار دارند.

همچنین در حوزه علوم مواد، اکتشاف و فرآوری عناصر نادر خاکی، توسعه مواد پیشرفته و فناوری‌های مرتبط با معدن و متالورژی از محورهای اصلی حمایت محسوب می‌شوند.

این فراخوان از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و پژوهشگران تا ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ فرصت دارند طرح‌های خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند. نتایج نهایی در خرداد ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد و اجرای پروژه‌های منتخب پس از اعلام نتایج و طی مراحل اداری آغاز می‌شود.

اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی امکان شرکت در این فراخوان را دارند. پژوهشگران ایرانی باید پروپوزال انگلیسی مشترک را همراه با همکاران ازبکستانی تکمیل کرده و از طریق سامانه کایپر ثبت‌نام نمایند. بارگذاری رزومه علمی هر دو طرف و حکم به‌روز سال ۱۴۰۴ نیز الزامی است. همچنین توصیه شده است پژوهشگران قبل از ثبت طرح، شرایط و ضوابط عمومی فراخوان را با دقت مطالعه کنند.

حداکثر حمایت مالی برای پژوهشگران ایرانی ۳۰ میلیارد ریال برای یک دوره سه ساله تعیین شده است. در صورت داشتن مقالات سطح Q۱ و Q۲ یا ثبت اختراع بین‌المللی مشترک با پژوهشگر ازبکستانی، سقف حمایت می‌تواند تا ۴۰ میلیارد ریال افزایش یابد.

پژوهشگران برای ثبت‌نام باید به سامانه مدیریت پژوهش کایپر به نشانی rtms.insf.org مراجعه کنند. ارسال طرح از بخش «طرح جدید» و کارتابل «طرح‌های بین‌الملل / فراخوان آژانس توسعه نوآورانه ازبکستان» انجام می‌شود.

پژوهشگران پس از مطالعه دقیق آئین‌نامه‌ها و توضیحات فراخوان، در صورت وجود سوال می‌توانند از طریق پروفایل خود در سامانه کایپر تیکت برای واحد بین‌الملل ارسال کنند یا با پست الکترونیک moradhaseli.s@insf.org مکاتبه کنند.