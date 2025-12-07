لهونی:حضور نخبگان و دانشجویان در کنار دولت راهگشای بسیاری از مسائل است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با قدردانی از نقش دانشگاهیان در تصمیمسازیهای کلان گفت: دولت چهاردهم با حضور یک استاد دانشگاه در رأس آن، نگاه ویژهای به جامعه علمی دارد و این رویکرد به مدیران استانی نیز منتقل شده است.
وی افزود: کردستان از ظرفیت بالای علمی برخوردار است و حضور پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان در کنار دولت میتواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.
اشتغال جوانان؛ مهمترین چالش امروز استان
استاندار کردستان با اشاره به اینکه اشتغال جوانان مهمترین دغدغه فعلی استان است، تأکید کرد: ایجاد فرصتهای شغلی تنها از مسیر استخدام در دستگاههای دولتی امکانپذیر نیست و باید به سمت فعالسازی پیشرانهای توسعهای حرکت کرد.
به گفته وی، توسعه راهها و حملونقل، بهرهگیری از ظرفیت مرزها، کشاورزی، گردشگری و ذخایر معدنی، محورهای اصلی توسعه استان در نقشه راه تدوینشده هستند.
نقش تاریخی دانشگاه در استقلال کشور
لهونی با گرامیداشت ۱۶ آذر، این روز را نماد ایستادگی سه شهید دانشجو در سال ۱۳۳۲ دانست و گفت: این حادثه تاریخی نشان میدهد دانشگاه در طول تاریخ پیشقراول آزادیخواهی و عدالتطلبی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب، جنبش دانشجویی را جنبشی ضد استکبار و عدالتخواه معرفی کردهاند و این سخن میتواند افق حرکت نسل دانشجو را روشن سازد.
شفافیت در استخدامها و پاسخ به مطالبات دانشجویان
استاندار کردستان شایستهسالاری و شفافیت در آزمونهای استخدامی را ضروری دانست و گفت: مردم باید از فرایند جذب نیرو در دستگاههای دولتی اطمینان کامل داشته باشند.
وی از پیگیری تشکیل «کمیته مشورتی دانشجویی» با حضور نمایندگان دانشگاهها خبر داد و افزود: ایجاد پردیس بینالمللی دانشگاه آزاد نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی استان امکانپذیر است و مورد حمایت قرار میگیرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان نیز در این مراسم به ویژگی دانشجوی تراز انقلاب اسلامی پرداخت و یادآور شد: دانشجو باید فردی مطالبهگر و ظلم ستیز باشد و در جامعه با اخلاق و معنویت نقش آفرینی کند.
کیوان شافعی تصریح کرد: مطالبه مسئولانه و نقد عادلانه رسالت مهم دانشجویان است و باید با ارتقای سطح معنویت برای تحقق این اهداف بکوشند.
تجلیل از برگزیدگان
این مراسم با تقدیر از دانشجویان برتر در رشتههای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی سنندج پایان یافت.
