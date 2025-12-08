۲پژوهشگر علوم پزشکی کاشان بین ۱درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرارگرفتند

غلامعلی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه ارزیابی‌های انجام‌شده، حامد میرزایی و باقر فرهود از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، توانسته‌اند به دلیل استنادهای فراوان به تولیدات علمی خود در دهه اخیر، در فهرست پژوهشگران یک درصد برتر دنیا جای گیرند.

وی ابراز کرد: این موفقیت بیانگر تأثیرگذاری بالای پژوهش‌های علمی دانشگاه و نقش برجسته استادان آن در تولید دانش در عرصه بین‌المللی است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: بر اساس این گزارش، پایگاه طلایه‌داران علم جهان (ESI) وابسته به Web of Science هر ساله با بررسی داده‌های ۱۰ سال گذشته، فهرست پژوهشگران پر استناد را منتشر می‌کند و افرادی که در میان یک درصد پژوهشگران با بیشترین تعداد استناد قرار گیرند، در این فهرست بین‌المللی معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: کسب این جایگاه علمی علاوه بر ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سطح ملی و جهانی، نشان‌دهنده کیفیت بالای فعالیت‌های تحقیقاتی و تلاش‌های مستمر اعضای هیئت علمی است.