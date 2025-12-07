  1. استانها
تجهیز انتقال خون چالوس به ژنراتور و فریزر پلاسما

چالوس - مدیرکل انتقال خون مازندران از تجهیز مرکز انتقال خون چالوس به یک دستگاه ژنراتور ۱۵۰ کاوا و فریزر سه‌درب با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی پلاسمای خون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله محمدی فیروزجایی، بعد از ظهر یکشنبه در نشست با فرماندار چالوس و درباره نیازهای حوزه تأمین و نگهداری فرآورده‌های خونی در غرب مازندران گفت‌وگو کرد.

محمدی فیروزجایی در این دیدار از زحمات و حمایت‌های فرماندار تقدیر کرد و از تجهیز مرکز انتقال خون چالوس به یک دستگاه ژنراتور ۱۵۰ کاوا و فریزر سه‌درب با ظرفیت بالا برای ذخیره‌سازی پلاسمای خون خبر داد.

وی گفت: محل استقرار این فریزر در محوطه انتقال خون چالوس احداث شده و توسط سید بهرام موسوی، نماینده مجمع خیرین سلامت شهرستان، ساخته شده است.

وی با اشاره به نیازی به فرآورده‌های خونی از مردم نوعدوست خواست تا برای تأمین نیازمندی‌ها یاری کنند.

