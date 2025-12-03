به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله محمدی فیروزجایی ظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به کاهش مراجعه داوطلبان اهدای خون به دلیل شیوع آنفلوآنزا و سرماخوردگی، بر ضرورت مشارکت بیشتر مردم استان در اهدای خون تأکید کرد و از همه کسانی که شرایط لازم را دارند درخواست کرد با حضور در مراکز انتقال خون، ذخایر حیاتی خون را تقویت کنند.
وی افزود: با توجه به افزایش عملهای جراحی و نیاز بیماران خاص از جمله تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سرطانی، استان مازندران با کمبود فوری خون و فرآوردههای خونی در تمامی گروهها، به ویژه O، A و B مثبت و منفی مواجه است و این شرایط ایجاب میکند مردم نوع دوست استان بیش از گذشته در این امر انساندوستانه مشارکت فعال داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون مازندران تأکید کرد: تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز بیماران، وابسته به حضور مستمر و روزانه مردم است.
وی یادآور شد: مراکز انتقال خون در ساری، بهشهر، قائمشهر، بابل، آمل، چالوس، نور، تنکابن و رامسر از شنبه تا پنجشنبه فعال هستند و آماده خدمترسانی به داوطلبان و اهداکنندگان خون است و پایگاههای اهدای خون جویبار، نکا، گلوگاه و بابلسر نیز با زمانبندی مشخص، آماده دریافت اهداکنندگان هستند.
محمدی فیروزجایی خاطرنشان کرد: استان مازندران به دلیل گردشگرپذیری، وجود دو دانشگاه علوم پزشکی، ۴۷ مرکز درمانی و بیمارستان و تعداد بالای بیماران خاص، مصرف خون و فرآوردههای خونی در آن بسیار بالاست و حمایت مردم در این زمینه ضروری است.
