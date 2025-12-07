به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با هدف تقویت بازارهای صادراتی و ایجاد پیوندهای فناورانه میان ایران و ارمنستان، یک هیئت تجاری و فناوری با حمایت سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، به کشور ارمنستان اعزام خواهد شد.
این برنامه با هدف گسترش تعاملات تجاری، ایجاد فرصتهای تازه برای عرضه محصولات دانشبنیان، مذاکره با طرفهای اقتصادی ارمنستان و شناسایی ظرفیتهای همکاری مشترک در حوزههای فناوریهای پیشرفته طراحی شده است. مجموعهای از نشستها، جلسات تخصصی و مذاکرات تجاری برای شرکتکنندگان برنامهریزی شده تا مسیر ورود محصولات فناورانه ایرانی به بازار ارمنستان تسهیل شود.
برگزاری نشستها و مذاکرات تجاری
در چارچوب این اعزام، شرکتهای دانشبنیان در رویدادها و نشستهای تخصصی مختلف شرکت خواهند کرد که از جمله میتوان به نشست با سفیر ایران در ارمنستان، حضور در جلسات تجاری در اتاق بازرگانی ارمنستان، برگزاری نشست با اتحادیه تجار و کارفرمایان این کشور، نشست مشترک با اتحادیهها و انجمنهای فناوری و نوآوری و همچنین مذاکره با شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر ارمنی اشاره کرد.
علاوه بر این، دیدار با مدیران سازمان حمایت از سرمایهگذاری خارجی ارمنستان نیز برای بررسی زمینههای همکاری و تبادل تجربیات برنامهریزی شده است.
اعزام این هیئت بر حضور شرکتهایی متمرکز است که در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و زیبایی فعالیت میکنند و توانایی ارائه محصولات فناورانه خود به بازارهای منطقهای را دارند. همچنین شرکتهای فعال در صنایع دارویی، شامل تولید مواد اولیه، فرآوردههای دارویی انسانی و مکملها نیز در این برنامه حضور خواهند داشت.
توانمندیهای فناورانه شرکتهای حوزه تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی، تجهیزات توانبخشی، ارتوپدی و فیزیوتراپی نیز در جریان این اعزام معرفی میشود. افزون بر این، مجموعههای دانشبنیان فعال در صنایع غذایی و فرآوردههای غذایی و همچنین تولید داروهای گیاهی بهعنوان بخشی از ظرفیتهای صادراتی کشور در این رویداد مشارکت دارند.
در بخش زیرساختهای سلامت، شرکتهای متخصص در حوزه بیمارستانسازی، تأسیسات بیمارستانی و طراحی و تجهیز اتاق عمل نیز فرصت ارائه توانمندیهای خود را در تعامل با طرفهای ارمنی خواهند داشت.
این اعزام همزمان با برگزاری نمایشگاه تخصصی ارمنستان از ۲۹ دیماه تا سوم بهمنماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
مهلت ثبتنام برای شرکتهای متقاضی تا ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://tesc.ir/service/73/1 در این رویداد ثبتنام یا برای کسب اطلاعات بیشتر، با شماره ۰۹۱۳۳۲۳۸۱۷۶ تماس حاصل کنند.
