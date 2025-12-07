پیام مومنی به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندرمومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت ۱۶ آذر، اظهار کرد: روز دانشجو، نه صرفاً یک مناسبت، بلکه نمادی از آزادگی، استقلال‌طلبی و مبارزه با استبداد و استکبار جهانی است.

متن پیام مؤمنی به این شرح است:

۱۶ آذر، یادآور حماسه و ایثار دانشجویان در تحولات سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر ایران است. روز دانشجو، نه صرفاً یک مناسبت، بلکه نمادی از آزادگی، استقلال‌طلبی و مبارزه با استبداد و استکبار جهانی است.

دانشجویان در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشورمان، همواره در صف مقدم مجاهدت‌ها و تلاش‌ها برای پیشرفت علم و دانش، تحقق عدالت و تعالی میهن عزیزمان حضور داشته‌اند. اوج این حضور مؤثر، در دفاع مقدس و عرصه‌های سازندگی کشور به ثبت رسیده و کارنامه درخشانی را برای جنبش دانشجویی متعهد، انقلابی و وطن‌دوست رقم زده است.

امروز نیز، دانشجویان طلایه‌داران آگاهی، نخبگی و ترقی در زمینه‌های مختلف هستند. دولت وفاق و کارگزاران آن، با درک کامل نقش مهم این قشر تأثیرگذار، نگاه ویژه‌ای به دانشجویان و دانشگاهیان دارد و بر ضرورت تعامل سازنده و حمایت از آنان تأکید می‌ورزد.

روز دانشجو بر تمامی دانشجویان گرانقدر ایران اسلامی مبارک باد.