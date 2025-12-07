به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری ۱۶ آذر، روز دانشجو را به همه دانشجویان کشور تبریک گفت و بر آموزش روز افزون جوانان دانشجو در تمامی عرصه‌های علمی و همچنین شناخت رخدادهای پیرامونی داخل و خارج کشور در شرایط حساس کنونی، تاکید کرد.



متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

۱۶ آذر در حافظۀ تاریخی ایران تنها یک یادمان تقویمی نیست؛ بلکه نقطه‌ای کانونی برای بازشناسی هویت دانشجو، نقد ساختار و ارتقای آگاهی جمعی است. در این روز، دانشجو از سطح یک فعال اجتماعی فراتر رفته و به کنشگری تبدیل می‌شود که در تولید معنا، سیاست‌گذاری و آینده‌پردازی سهم مؤثر دارد. دانشگاه نیز در این منظر نه صرفاً محل انتقال دانش، بلکه نهادی برای بازتولید عقلانیت ملی و سامان‌دهی الگوهای کنشگری آینده‌ساز است. ایران امروز در میانه یک گذار تمدنی قرار گرفته است؛ گذاری که نیازمند بازاندیشی در امکان‌های نوآفرین برای ساخت آینده‌ای مقتدر و هم‌نشین با تحولات جهانی است.

افق پیشرفت ایران بر سه محور شکل می‌گیرد: استقلال معرفتی، توانمندی فناورانه و تبدیل دانش به قدرت راهبردی. دانشگاه در این میان بستر اصلی تولید سرمایه‌های شناختی و فناوری‌های پیش‌برنده است؛ جایی که پژوهش روشمند، نوآوری، و ظرفیت‌های اجتماعی به هم پیوند می‌خورند. دانشجو در چنین ساختاری صرفاً دریافت‌کنندۀ دانش نیست، بلکه به محور و عنصری پویا تبدیل می‌شود که می‌تواند مسائل نو را صورت‌بندی کرده و افق‌های آینده را بازتعریف کند؛ نقشی که مستلزم تفکر میان‌رشته‌ای، فهم پیچیدگی و مشارکت مؤثر در فرآیندهای ملی است.

در گفتمان پیشرفت، دانشگاه مکانی است که علوم با مسائل واقعی جامعه تلاقی می‌کنند. شتاب علمی، فناوری‌های تحول‌آفرین، زیست‌بوم نوآوری و توانایی مواجهه با بی‌ثباتی جهانی، عناصر اصلی این پارادایم‌اند. دانشجو باید بتواند روندهای کلان، رخدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر و تغییرات ساختاری را تحلیل و آنها را به فرصت‌هایی برای ارتقای ایران اسلامی تبدیل کند.

عرصۀ کنشگری دانشجو تنها محدود به مسائل داخلی نیست؛ زیرا آینده ایران در پیوندی مستقیم با دگرگونی‌های بین‌المللی قرار دارد. تحول در نظم ژئوپلیتیکی، رقابت فناورانه، جنگ‌های داده‌محور، بازآرایی اتحادها و رقابت قدرت‌ها برای سیطره بر فناوری‌های نوین و همگرا، همگی بر جایگاه آینده ایران اثرگذارند. درک این محیط جهانی برای دانشجو ضرورتی راهبردی است؛ چراکه فناوری، اقتصاد و امنیت ملی در بستری جهانی معنا پیدا می‌کنند. دانشگاه باید زمینه‌ساز پرورش توان تحلیل ساختارهای پیچیدۀ بین‌الملل، فهم سازوکارهای قدرت، و شناخت رفتار نظام‌های فناورانه باشد. عرصه‌هایی چون زیست‌فناوری، امنیت سایبری، علوم شناختی, اقتصاد پلتفرمی، صنعت فضا و حکمرانی دیجیتال از مهم‌ترین میدان‌هایی هستند که می‌توانند قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران را در آینده تثبیت کنند.

در این مسیر، روحیۀ استکبارستیزی نیز جایگاهی بنیادین دارد؛ اما این روحیه امروز بیش از هر زمان دیگری در قالب قدرت دانشی، اقتدار فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیاد معنا پیدا می‌کند. دانشجوی ایرانی با تکیه بر نوآوری، پیشرفت علمی، فناوری‌های پیش‌برنده و اقتصاد درون‌زا می‌تواند در برابر ساختارهایی که می‌کوشند ایران را از مسیر پیشرفت بازدارند بایستد و مدل بدیلِ ایرانی–اسلامیِ پیشرفت را در جهان عرضه کند؛ مدلی که بر توانمندسازی ملی، خوداتکایی فناورانه و تولید قدرت نرم و سخت مبتنی بر علم استوار است. روحیۀ مقاومت و استقلال در نسل دانشجو، نه به‌عنوان رویکردی احساسی، بلکه به‌مانند جهت‌گیری راهبردی برای ارتقای جایگاه ایران در گستره جهانی عمل می‌کند؛ و دانشجویان، پیشتازان و پرچم‌داران این حرکت تمدنی‌اند.

۱۶ آذر در این چشم‌انداز، دعوتی است به تعمیق مسئولیت دانشجو در ساخت آینده؛ روزی برای تجدید عهد با تفکر انتقادی، اخلاق حرفه‌ای، آگاهی جهانی و تعهد به توسعه ملی. دانشگاه باید سنگر استقلال فکری و میدان خلق راه‌حل‌های بومی برای مسائل پیچیدۀ کشور و جهان باقی بماند. پیام این روز روشن است: آینده ایران اسلامی به توانایی دانشجویان در تولید چارچوب‌های معرفتی نو، تقویت قدرت مبتنی بر علم، و حضور فعال در روندهای جهانی گره خورده است. ایران عزیز زنده است، زیرا نسل جوان آن انتخاب کرده است که با پژوهش عمیق، تحلیل دقیق و مسئولیت‌پذیری آگاهانه، مسیر اعتلای این سرزمین را پیش ببرد. آینده جمهوری اسلامی ایران افقی گشوده است و جامعه دانشگاهی -به‌ویژه دانشجویان- در مرکز شکل‌دهی به آن قرار دارند.

اینجانب فرارسیدن ۱۶ آذرماه؛ روز دانشجو را به دانشجویان گرامی تبریک می‌گویم؛ به نسلی که عمق اندیشه، استقلال فکری، توان تحلیل جهانی، قدرت نوآفرینی، جسارت مسئله‌گشایی و شایستگی ساخت آینده ایران را در خود دارد.