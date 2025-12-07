  1. سیاست
  2. سایر
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

روایت همسر شهید فریدون عباسی از شب حمله رژیم صهیونیستی

روایت همسر شهید فریدون عباسی از شب حمله رژیم صهیونیستی

همسر شهید فریدون عباسی برای اولین بار جزئیات حمله جنایت بار رژیم صهیونیستی برای ترور این دانشمند هسته‌ای را بازگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نزهت شبان آزاد همسر شهید فریدون عباسی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: در ۲۳ خرداد شهید با موج انفجار اول از طبقه سیزدهم با پایین ساختمان پرت شد و من هم با یک معجزه بین طبقه دوازدهم و سیزدهم گیر کرده بودم و دست چپم که زیر آوار گیر کرده بود من را نگه داشت.

وی ادامه داد: ضمن آنکه استغفار و شهادتین می‌گفتم پسرم از فاصله دور رسید و گفتم مشکلی ندارم و شما به دنبال پدرت بگرد، بسیجیان رسیدند و ابزاری هم نداشتند و می‌خواستم طنابی بیاورید تا با دستم بگیرم و خداوند سکینه‌ای در قلب من گذاشته بود و فریاد نزدم.

همسر شهید فریدون عباسی بیان کرد: اسم همسر من فریدون است و عصر همان روز جمعه پیکر او را زیارت کردم و نیمی از صورت او پیدا بود به نظر سالم می‌رسید و صورتش بسیار آرام بود انگار از جنگ با ضحاک برگشته و موفق شده بود خود ضحاک را شکست دهد و در کوه‌های دماوند اسیر کرده است. همه اینها را معجزه الهی می‌دانم و فکر می‌کنم همین باعث شد فریدون قهرمان و استوره‌ای باقی بماند.

شبان آزاد در بخشی از سخنانش با بیان اینکه شهید عباسی قبل از آنکه دانشجو و یا جهادگر باشد قبل و بعد از انقلاب یک سرباز وطن بود، یادآور شد: شهید عباسی به عنوان سنگرساز بی سنگر در جبهه‌ها خدمت می‌کرد و حتی وقتی که نماینده مجلس و یا رئیس سازمان انرژی اتمی بود نیز خود را سرباز وطن می‌دانست. اساتید او نظیر استاد ثبوتی و استاد فائق به او آموخته بودند که ابتدا دانشجویی خود را حفظ کند و بعد کار سیاسی انجام دهد و شهید همواره از کسانی که از آنها علم آموخته بود یاد می‌کرد.

همسر شهید عباسی ادامه داد: شهید معتقد بود اینکه می‌خواهند ترورش کند به این دلیل است که با صنعت هسته‌ای می‌خواهند استانداردهای زندگی مردم بالا ببرند به همین صنعت هسته‌ای باعث می‌شود استانداردها در صنایع مختلف بالا برود.

کد خبر 6681084
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • وحید DE ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 2
      پاسخ
      سلام و درود خدا به روح شهدای والامقام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، من شاگرد شهید دکتر عباسی هستم، دانش ساخت بمب هسته‌ای با تقارن استوانه‌ای که ایشان مطرح کرده‌اند ، به ما شاگردان به ارث رسیده است. هر زمان که کشور مجوز ساخت آن را بدهد، به کوری چشم اسرائیل آن را اجرایی می کنیم.
    • علی IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      هزاران درود بر شهید مظلوم و بزرگوار و عزیز فریدون عباسی که همواره در خدمت کشور و مردم ایران عزیز بود
    • US ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      خانم شما چه ساده لوح هستيد که فکر مى کنيد انرژى هسته اى باعث زندگى بهتر ايرانيان شده است
    • محمد IR ۰۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      نام و یاد و راه همه ی سربازان وطن خصوصن شهدای هسته ای جاودان باد،،،،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها