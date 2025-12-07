روایت همسر شهید فریدون عباسی از شب حمله رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، نزهت شبان آزاد همسر شهید فریدون عباسی در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران گفت: در ۲۳ خرداد شهید با موج انفجار اول از طبقه سیزدهم با پایین ساختمان پرت شد و من هم با یک معجزه بین طبقه دوازدهم و سیزدهم گیر کرده بودم و دست چپم که زیر آوار گیر کرده بود من را نگه داشت.

وی ادامه داد: ضمن آنکه استغفار و شهادتین می‌گفتم پسرم از فاصله دور رسید و گفتم مشکلی ندارم و شما به دنبال پدرت بگرد، بسیجیان رسیدند و ابزاری هم نداشتند و می‌خواستم طنابی بیاورید تا با دستم بگیرم و خداوند سکینه‌ای در قلب من گذاشته بود و فریاد نزدم.

همسر شهید فریدون عباسی بیان کرد: اسم همسر من فریدون است و عصر همان روز جمعه پیکر او را زیارت کردم و نیمی از صورت او پیدا بود به نظر سالم می‌رسید و صورتش بسیار آرام بود انگار از جنگ با ضحاک برگشته و موفق شده بود خود ضحاک را شکست دهد و در کوه‌های دماوند اسیر کرده است. همه اینها را معجزه الهی می‌دانم و فکر می‌کنم همین باعث شد فریدون قهرمان و استوره‌ای باقی بماند.

شبان آزاد در بخشی از سخنانش با بیان اینکه شهید عباسی قبل از آنکه دانشجو و یا جهادگر باشد قبل و بعد از انقلاب یک سرباز وطن بود، یادآور شد: شهید عباسی به عنوان سنگرساز بی سنگر در جبهه‌ها خدمت می‌کرد و حتی وقتی که نماینده مجلس و یا رئیس سازمان انرژی اتمی بود نیز خود را سرباز وطن می‌دانست. اساتید او نظیر استاد ثبوتی و استاد فائق به او آموخته بودند که ابتدا دانشجویی خود را حفظ کند و بعد کار سیاسی انجام دهد و شهید همواره از کسانی که از آنها علم آموخته بود یاد می‌کرد.

همسر شهید عباسی ادامه داد: شهید معتقد بود اینکه می‌خواهند ترورش کند به این دلیل است که با صنعت هسته‌ای می‌خواهند استانداردهای زندگی مردم بالا ببرند به همین صنعت هسته‌ای باعث می‌شود استانداردها در صنایع مختلف بالا برود.