به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مظفری عصر یکشنبه، در جلسه شورای اداری شهرستان خرم‌دره، اظهار کرد: زمانی که رئیس قوه قضاییه و مقامات عالی قضایی کشور، یک موضوع را به عنوان مشکل عمومی تشخیص دهند، طبیعتاً مسیر حل آن کوتاه‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

وی رسیدگی به پرونده‌های مردم را از وظایف ذاتی مسئولان قضایی خواند و گفت: این وظیفه اصلی ما بوده و این مسیر با تلاش و جدیت دنبال می‌شود و باید روند طبیعی خود را طی کند.

معاون قضایی قوه قضائیه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی ظرفیت پشتیبانی قضایی در حل مشکلات اجتماعی و معضلات عمومی و حقوق عامه را دارد، عنوان کرد: حتی در مواردی که وظیفه مستقیم دستگاه قضایی نیست، باید پای کار حاضر شود و نقش اول را در حل و فصل این مسائل ایفا کند.

وی با بیان اینکه دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها در عمل یک خانواده در کشور هستند، خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه خدمت به مردم و حل مشکلات آنان است و باید تعامل و همدلی بیش از پیش تقویت شود.

حجت‌الاسلام مظفری در مورد نقش مردم در پشتیبانی و تحکیم نظام یادآور شد: در جنگ ۱۲ روزه انسجام ملی و پشتیبانی مردم و خانواده‌های معظم شهدا، را شاهد بودیم که این حضور گرم و حمایت قوی، دنیا را متحیر کرد.

وی ادامه داد: بنابراین خدمت به مردم، وظیفه اجتماعی، دینی، اخلاقی، عقلی، شرعی و قانونی همه مسئولان است و هرجا حضور دستگاه قضایی بتواند به تسریع حل مشکلات کمک کند، باید ورود پیدا کند.

معاون قضایی قوه قضاییه، در ادامه به موضوع سند املاک اشاره کرد و افزود: قبلاً صدور سند برای زمین و ملک مشکلات فراوانی داشت، اما امروز روزانه چند هزار سند در کشور صادر می‌شود و باقی‌مانده‌ها نیز به زودی حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه صدور سند رسمی بهترین دلیل مالکیت است و تا زمانی که سند رسمی به قوت قانونی خود باقی باشد، هیچ گونه دعوی قابل طرح نیست، تصریح کرد: قانون الزام ثبت املاک نیز اکنون اجرایی شده و با پیگیری‌های انجام‌شده در آینده هیچ ملک بدون سند رسمی نخواهد بود.

حجت‌الاسلام مظفری، در ادامه ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و زن خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه(س) از الگوهای زندگی همراه با عزت و سربلندی به‌شمار می‌رود که می‌تواند برای خانواده‌ها برای سبک زندگی اسلامی الهام‌بخش باشد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای سیاه‌نمایی خدمات نظام، اظهار کرد: دشمن با تبلیغات مسموم می‌خواهد نظام را ناکارآمد نشان دهد، اما واقعیت این است که خدمات نظام و پیشرفت‌های کشور در همه حوزه‌ها، از جمله دستگاه قضایی، ملموس و آشکار است.

معاون قضایی قوه قضاییه مشکلات اقتصادی و اجتماعی کنونی را نتیجه توطئه‌های دشمن دانست و گفت: رفع این مشکلات بر عهده خود مردم، مسئولان اجرایی و قضایی است و حتی اگر برخی خواسته‌ها قانونی یا قابل اجرا نباشد، مسئولان موظفند بررسی و پیگیری کنند تا عدالت رعایت شود.

وی با اشاره به برنامه گسترده سفرهای استانی، در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه، اظهار کرد: این سفر، چهل‌وهشتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه در این دوره پنج‌ ساله است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

مظفری با بیان اینکه هدف اصلی از سفرهای استانی، رفع مشکلات مردم و تنگناهای واحدهای قضایی و دادگستری‌ها و حفظ حقوق عامه است، افزود: این سفرها به منظور تقویت دستگاه قضا در ارائه بهتر خدمات به مردم انجام می‌شود و تلاش شده حداقل دو بار در هر استان حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: بخشی از این مسائل در استان پیگیری می‌شود و بخشی دیگر در جلسات متعدد با مسئولان عالی قوه قضاییه، در تهران و با هماهنگی دستگاه‌های مختلف دولتی دنبال خواهد شد و در صورت نیاز به پشتیبانی مسئولان عالی، موضوع به مرکز منتقل و پیگیری می‌شود.