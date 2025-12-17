به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مظفری پیش از ظهرچهارشنبه در دیدار با کارکنان دادگستری و سازمانهای قضائی تابعه شهرستان ساوه اظهار کرد: در بسیاری از نظامهای حقوقی، تعداد عناوین مجرمانه محدودتر است و اعمال مجازات حبس برای جرایم سبک ضروری نیست و بهتر است از مجازاتهای جایگزین مؤثر استفاده شود.
وی افزود: تمرکز مجازاتهای سنگین باید بر پروندههای مهم و اثرگذار باشد تا ضمن افزایش بازدارندگی، کارآمدی دستگاه قضائی نیز ارتقا یابد.
معاون قضائی قوه قضائیه با تأکید بر حرکت قضات در چارچوب قانون بیان کرد: رعایت قانون و عمل با اقتدار، استقلال و اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را تقویت میکند.
مظفری همچنین مدیریت زمان، برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از نیروی انسانی را از راهکارهای اصلی مقابله با مشکلات قضائی، از جمله کمبود نیرو، دانست و گفت: در معاونت قضائی، با وجود کاهش ۵۰ درصدی نیروها، از طریق برنامهریزی مناسب، موجودی پروندهها به صفر رسید.
وی با بیان اینکه کار قضائی دارای سختیهای ذاتی و غیرقابل مقایسه با مسائل مادی است، افزود: عشق به خدمت و روحیه تعهد حرفهای، انجام این مسئولیت را ممکن میسازد.
معاون قضائی قوه قضائیه تأکید کرد: مدیران استانی باید با پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیتهای محلی، از جمله تشکیل تعاونیها، بخشی از مشکلات موجود را مرتفع کنند همچنین دغدغههای کارکنان، از جمله حقوق و کمبود نیرو، در جلسات عالی قوه قضائیه مطرح و پیگیری میشود.
دیدار با خانواده معظم شهدا، نشست با مدیران صنایع و بازدید از ادارات زیرمجموعه دستگاه قضائی از دیگر برنامههای سفر معاون قضائی رئیس قوه قضائیه به شهرستان ساوه اعلام شده است.
