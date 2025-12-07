به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن روز دانشجو و آیین اعطای سرو سیمین پارسی‌جان، عصر امروز با حضور جمعی از اهالی ادب، دانشجوان دانشگاه بین المللی سوره و علاقه‌مندان به زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه هنر سوره برگزار شد.

پایان هر سال زرو زرین «پارسی‌جان» را به نفر منتخب سال اهدا می‌کنیم

در ابتدای این برنامه که اجرای آن را علیرضا نورعلی‌پور بر عهده داشت، میلاد عرفان‌پور مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، گفت: خوشحال هستیم که نشان پارسی‌جان در آذرماه با روز دانشجو مقارن شده است و این برنامه را در دانشگاه سوره برگزار می‌کنیم. نشان پارسی‌جان در هر ماه به سه منتخب از عوالم مختلف اهدا می‌شود؛ سه منتخبی که کار نوآورانه و مهمی برای حفظ زبان فارسی انجام داده‌اند. این اتفاق حرکتی است برای عمومی‌تر کردن توجه به زبان فارسی و امیدواریم علاوه بر این اتفاق، پایان هر سال هم سرو زرین پارسی‌جان به همراه نشان ملی پارسی‌جان به فرد منتخب سال اعطا شود. به سهم خودم از آقای قدمعلی سرّامی، علیرضا قزوه، بلرام شکلا و همچنین آقای تجملیان نماینده پیام‌رسان «بله» برای حضور در این برنامه تشکر می‌کنم.

زبان فارسی جزو چهار زبان کهن زنده دنیاست

سپس ناصر فیض رئیس دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، گفت: بعصی وقت‌ها از یک اموری غافل هستیم و خبر نداریم که چه اتفاق‌هایی دارد می‌افتد. هنرمند و شاعر دوست دارد دیده شود و دیگران کارش را ببینند. ما در حوزه زبان فارسی گاهی این غفلت را داشته‌ایم. کسانی هستند که کارهای تأثیرگذاری در حوزه زبان فارسی می‌کنند ولی کارشان دیده نمی‌شود. به همین جهت دفتر پاسداشت زبان فارسی به فکر افتاد کسانی را که در حوزه زبان فارسی در هر زمینه‌ای کار می‌کنند، مورد توجه قرار دهد. در برنامه‌های پارسی‌جان کسانی که خودشان با ابتکار شخصی کاری کرده‌اند، مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

فیض ادامه داد: یکی از موسسات و نهادها و مراکزی که امروز از آنها تقدیر می‌کنیم، پیام‌رسان بله است. نرم‌افزاری که موازی با نرم‌افزهای دیگر فعالیت می‌کند ولی یک جایی راهش را از آنها جدا کرده و آن هم اینکه سعی کرده در جای جای نرم‌افزار خود، اگر کلمه فارسی برای آن وجود داشته، از کلمه فارسی استفاده کند. باید به این اتفاق توجه شود.

مدیر دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری گفت: البته تمام ماجرای زبان فارسی جایگزین کردن کلمات فارسی نیست. زبان‌شناسان می‌گویند یکی از ویژگی‌های زبان زنده، تأثیرپذیری از زبان‌های مجاور است. ولی باید از داشته‌های خودمان استفاده کنیم و در صحبت کردن و ارتباط‌گیری با مخاطب و در رسانه‌ها، به زبان فارسی توجه کنیم. حتی اگر معلمی بتواند ظرفیت‌های زبان فارسی را بهتر و زیباتر به دانش‌آموزانش نشان بدهد، او کاری در راستای زبان فارسی انجام داده است و شایسته است به او توجه کنیم.

وی با اشاره به اهمیت زبان فارسی، گفت: یک جایی نوشته بود تنها چهار زبان از زبان‌های کهن هنوز زنده هستند که یکی‌ از آنها سانسکریت است و یکی دیگرشان زبان فارسی است. این اهمیت دارد. زبان فارسی در هزاره اخیر دچار تغییرات جدی نشده است. نمونه آن هم شاهنامه است که امروز به راحتی با آن ارتباط برقرار می‌کنیم. دومین ویژگی برای زبان‌های کهن هم این است که این زبان ادبیات غنی داشته باشد که زبان فارسی همین ویژگی را دارد.

قدنعلی سرّامی، اولین برگزیده جایزه پارسی‌جان در آذرماه

در ادامه قدمعلی سرّامی استاد دانشگاه و شاهنامه‌پژوه، با برشمردن ویژگی‌های زبان و ادبیات فارسی، به اهمیت پاسداشت آن اشاره کرد. سپس با حضور ناصر فیض و علیرضا قزوه نشان سرو سیمین پارسی‌جان به دکتر قدمعلی سرّامی تقدیم شد.

سعی کردیم در پیام‌رسان به پاسداشت زبان فارسی توجه داشته باشیم

مهمان بعدی امین تجملیان قائم مقام مدیرعامل پیام‌رسان بله بود. تجملیان گفت: برنامه بله سال یازدهم فعالیتش را آغاز کرده است. از ابتدا با نام‌گذاری بله، سعی کردیم اسمی انتخاب کنیم که هم ایرانی باشد و هم پرکاربرد باشد. فکر می‌کردیم باید اسمی انتخاب شود که بتواند راحت در زبان‌ها بچرخد. در این نرم‌افزار سعی کردیم برای کلمات دیگر هم به زبان فارسی توجه کنیم. یکی از موارد مهم در بله، موضوع بازوهای بله است. بازو ابزاری است که کمک می‌کند کاربرها کارهایشان را بهتر انجام دهند. در نرم‌افزارهای خارجی به این ابزار، «بات» می‌گویند ولی ما کلمه بازو را انتخاب کردیم که ایرانی و فارسی باشد. همچنین به جای گالری از «نگارخانه» و به جای فروارد از «بازارسال» استفاده کردیم. این کار سختی بود، چون کاربران هم باید متوجه اهمیت این کار باشند و با آن راحت باشند.

تجملیان ادامه داد: یکی دیگر از کارها، محصولات و خدماتی است که در بله ارائه می‌کنیم. مثلا فال حافظ و هدیه دادن از کارهایی است که در بله انجام داده‌ایم. مورد دیگر هم بحث نشان بله است که در مناسبت‌های مختلف عوض می‌شود. مثلا در ۲۵ اردیبهشت که روز فردوسی است، نشان بله به شکل فردوسی درمی‌آید.

قائم مقام پیام‌رسان بله گفت: یکی از موارد دیگر این است که ما سعی می‌کنیم کانال‌های شعر و ادبیات فارسی را که در بله حضور دارند، در ویترین بله معرفی کنیم. ما به‌عنوان یک نرم‌افزار بزرگ که روزانه حدود ۶ میلیون نفر از آن استفاده می‌کنند، سعی کردیم پاسداشت زبان فارسی را در حوزه‌های مختلف انجام بدهیم وخیلی خوشحال می‌شویم صاحب‌نظران به ما کمک کنند و به ما پیشنهاد بدهند تا ببینیم چه اقداماتی برای زبان فارسی می‌توانیم انجام بدهیم.

در ادامه با حضور علیرضا قزوه و ناصر فیض، نشان سرو سیمین پارسی جان به امین تجملیان قائم مقام مدیرعامل نرم‌افزار بله تقدیم شد.

«بلرام شکلا» برگزیده سوم جایزه پارسی‌جان

سومین برگزیده آذر ۱۴۰۴ برای نشان پارسی‌جان «بلرام شکلا» شاعر و رایزن فرهنگی هند در ایران بود که علیرضا قزوه به نمایندگی از او جایزه‌اش را تحویل گرفت.

پایان‌بخش این مراسم شعرخوانی تعدادی از شاعران و دانشجویان دانشگاه سوره بود.