به گزارش خبرنگار مهر، آئین اهدای نشان ملی و جایزه «پارسیجان» عصر امروز، چهارشنبه، ۲۶ شهریور با حضور حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و جمعی از شعرا و اهالی ادبیات در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.
در ابتدای این مراسم ویدئویی از مقام معظم رهبری در مورد اهمیت زبان فارسی و پاسداشت این زبان پخش شد.
هنرها را با زبان میشناسیم
سپس مجری برنامه ضمن خوشامدگویی به حضار از ناصر فیض دعوت کرد تا روی صحنه حاضر شود. فیض بیان کرد: زبان اهمیت بسزایی دارد و وظیفه هر یک از ما حفاظت از این زبان است، زیرا هویت مارا میسازد. «پارسیجان» نامی است که چند سال است توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، مطرح شده است و این بدین معنا نیست که پیش از فعالیت این دفتر، پاسداشت زبان فارسی توسط حوزه هنری در دستور کار قرار نداشته است. از همان بدو تأسیس حوزه هنری این موضوع از موضوعات قابل توجه این مجموعه بوده است.
وی افزود: ما تمامی هنرها را ذیل عبارتی تحت عنوان زبان میشناسیم. تشکر از تمامی عزیزانی که به احترام زبان فارسی در این محفل جمع شدند و خدا را شکر این مجموعه پس از انقلاب، در مرکز توجه هنرمندان واقع شده است.
در ادامه کلیپی دیگر در مورد ادوار پیشین «پارسیجان» پخش شد.
همه میهمان زبان فارسی هستیم
سپس میلاد عرفانپور پشت تریبون حاضر شد و گفت: ما همه میهمان زبان فارسی هستیم و چه مجلسی از این زیباتر. باید خداقوت گفت به دوستان ما در دفتر پاسداشت زبان فارسی و شورای علمی محترم انتخاب برگزیده جایزه «پارسیجان» که امیدواریم این قبیل اتفاقات مستمرتر و پرتکرارتر از قبل باشد.
سپس نماهنگی از تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری پخش شد که پیش از پخش آن مجری برنامه یادداشت مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری را که به توضیح علت تولید این نماهنگ میپرداخت، قرائت کرد.
در خارج از مرزها ایران را با زبان فارسی معرفی میکنیم
در ادامه ساعد باقری با دعوت مجری روی صحنه حضور پیدا کرد و تصریح کرد: این قبیل از نکوداشتها فایدهای نخواهد داشت، مگر اینکه در مخاطب پس از ترک مراسم تغییری ایجاد کند و سبب بروز پرسشی شود که چرا فردی در یک مراسم لایق تقدیر است؟
وی افزود: متأسفانه غالباً در حوزه فرهنگ و هنر تنها موارد سلبی را بسیار جدی میگیریم و موارد ایجابی را نه؛ اغلب اوقات مدیران ما به این سمت رفتند که کاری نکنند و دیکتهای ننوشته باشند که غلطی داشته باشد. بسیاری از افراد از توان و ظرفیت زبان فارسی غافلاند و نمیدانند که این زبان چه قابلیتهایی در خود دارد و تا چه سطحی میتواند مورد لطف واقع شود. ما اگر در خارج از کشور، قصد معرفی ایران را داشته باشیم، با چه چیزی این معرفی را رقم میزنیم؟ قطعاً نخستین عامل شناسا، زبان است.
سپس کلیپی درباره محمد مناجاتی و اقدامات و کارنامه فرهنگی وی پخش شد.
در پایان نشان و جایزه «پارسیجان» به محمد مناجاتی رسید.
