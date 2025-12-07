اختصاص ۱۱۲ میلیارد تومان اوراق مرابحه به طرح های کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سید انتظام سهمگین عصر یکشنبه در نشست شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مجموعه مدیران استانی با همگرایی و اهتمام جدی توانستند اعتبارات بسیار ارزشمندی برای استان جذب کنند و آنچه در سفر رئیس جمهور برای استان رقم خورد، در ادوار گذشته بیسابقه بوده است.
وی تصریح کرد: اعتبارات تخصیصیافته بر اساس مهمترین اولویتهای استان و قابلیتهایی تعیین شده میتواند زمینهساز یک جهش جدی در مسیر توسعه باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته در سفر رئیس جمهور به این استان، اظهار کرد: اعتبارات سفر ریاستجمهوری در برخی حوزهها تا شش برابر افزایش داشته است و این اعتبارات به صورت صددرصدی دیده شده و برخلاف اعتبارات استانی، مشروط به تخصیص تدریجی نیست.
وی با بیان اینکه این حجم از اعتبار، مسئولیت ما را سنگینتر میکند، افزود: همه دستگاهها باید بدون نگاه بخشی، با همافزایی کامل وارد عمل شوند و مناقصهها را باید سریع برگزار، قراردادها منعقد و اطلاعات پروژهها طبق فرمت اعلامشده به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
سهمگین همچنین درباره روند اعتبارات استانی و منابع مکمل افزود: تا کنون حدود ۱۱۲ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای پروژههای استانی تعیینتکلیف شده و تفاهمنامههای مربوط با بانکها نهایی شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی دستگاهها اطلاعات مورد نیاز را ارسال کردهاند، افزود: انتظار میرود سایر دستگاهها، از جمله بنیاد مسکن، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی و حوزههای علمیه نیز هرچه سریعتر اطلاعات مربوطه را ارائه کنند.
