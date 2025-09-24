به گزارش خبرنگار مهر، سید انتظام سهمگین عصر چهارشنبه در نشست شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد از تلاش مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات عمرانی تقدیر کرد و گفت: با وجود موفقیت در جذب منابع، باید آسیب‌شناسی جدی انجام شود چرا که تمرکز تخصیص‌ها در ماه‌های پایانی سال، زمان مفید اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه، تشریح و تبیین آخرین دستورالعمل‌های حوزه نظام فنی و اجرایی کشور را یکی از موضوعات مهم این نشست دانست و اظهار داشت: رعایت این ضوابط برای ارتقای کیفیت طرح‌های عمرانی استان ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر لزوم مطالعه و نظارت دقیق در پروژه‌ها تأکید کرد و ادامه داد: ضعف در مطالعات اولیه و نبود نظارت مستمر از عوامل اصلی طولانی شدن طرح‌ها به شمار می‌رود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت افزود: از این پس داوری دعاوی پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی تا سقف پنج برابر نصاب معاملات متوسط، در شورای فنی استان‌ها بررسی و تعیین تکلیف می‌شود.

سهمگین اضافه کرد: در این جلسه دو دستور کار مهم دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت که شامل رسیدگی به درخواست‌های صدور مجوز احداث کارخانجات تولیدی و همچنین بررسی مصوبات کارگروه پیمان در شش مورد بود که تصمیمات نهایی در این زمینه‌ها اتخاذ شد.