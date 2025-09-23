تحقق ۱۰۰ درصدی جذب اعتبارات سال ۱۴۰۳ در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: جذب کامل اعتبارات در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که استان توانسته در مسیر توسعه و بهرهبرداری بهینه از منابع ملی و استانی گامهای مؤثری بردارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کهگیلویه و بویراحمد این موفقیت را حاصل همافزایی، همدلی و پیگیری مستمر همکاران در سازمان مدیریت و دستگاههای اجرایی دانست.
وی بیان کرد: با تحقق کامل جذب اعتبارات، بسیاری از طرحها و پروژههای عمرانی و خدماتی استان وارد مراحل اجرایی و تکمیلی میشوند که این موضوع نقش مهمی در ارتقای زیرساختها و افزایش رضایتمندی مردم خواهد داشت.
سهمگین اضافه کرد: در سالهای آینده این روند به گونهای ساماندهی شود که فرآیند جذب اعتبارات با سازوکارهای نوین و برنامهریزیشده در طول سال انجام گیرد و به روزهای پایانی موکول نشود تا آثار مثبت آن سریعتر در خدمترسانی به مردم نمایان شود.
