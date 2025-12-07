به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همایش دوحه بستری جهانی برای گفتگو است که اندیشمندان و سیاستگذاران را از سراسر جهان گرد هم میآورد تا راهحلهای نوآورانه و کاربردی ارائه دهند. این مجمع سالانه در دوحه، پایتخت قطر، با مشارکت چشمگیر داخلی و بینالمللی برگزار میشود.
همایش دوحه در سال ۲۰۰۰ از سوی امیر سابق قطر، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، راهاندازی شد و اولین دوره آن در سال ۲۰۰۱ برگزار شد. این همایش سیاستگذاران، سران کشورها و نمایندگان بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی را گرد هم میآورد.
این همایش از زمان تأسیس خود، به موضوعات مهمی پرداخته و سران کشورها، وزرا و مسئولان بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی در آن شرکت کردهاند.
دوحه موفق شده است به دروازهای جهانی برای حل و فصل مناقشات در جهان تبدیل شود، که این امر وزن سیاسی این کشور را افزایش داده و سکوهای گفتگوی آن را در کانون توجه جهانیان قرار داده است
این همایش پیش از دوره دهم دسامبر ۲۰۲۳، بیست دوره برگزار کرده است که نشاندهنده برگزاری مستمر آن از زمان تأسیس تاکنون است.
علیرغم شرایطی که شیوع کرونا در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ایجاد کرد، این همایش مشتاق بود که دو دوره خود را در این دو سال با جلسات مجازی برگزار کند که شامل گروهی از سیاستگذاران ارشد، کارشناسان و محققان برای بحث در مورد تعدادی از مسائل مبرم جهانی بود.
از سال ۲۰۱۸، این همایش مشتاق راهاندازی نسخهی جوان این انجمن بوده است و از طریق آن جوانان را برای بحث و ارائهی راهحلهایی به تصمیمگیرندگان و طرفهای ذینفع گرد هم میآورد.
هدف همایش دوحه برقراری گفتگو میان مسئولان شرکت کننده و جامعه مدنی، رسانه ها و محافل آکادمیک و اندیشکده ها است.
شرکت کنندگان در همایش دوحه مسائل مهم جهانی و تقویت گفتگو را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.
کمیته برگزارکننده هر ساله یک موضوع برای این همایش تعیین میکند. عنوان دوره ۲۰۲۲ «گذار به عصر جدید» بود و در آن به تغییرات ژئوپلیتیکی که در آن سال در جهان رخ داد، پرداخته شد.
در سال ۲۰۲۳، این همایش موضوع «ساختن آیندهای مشترک» را برگزید و به دنبال بررسی راهحلهای بالقوه برای اختلافات جهانی جاری به منظور ساختن آیندهای بهتر برای نسلهای آینده بود.
