۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۷

قطر: وقوع هر مشکلی با ایران تمام کشورهای منطقه را درگیر می‌کند

نخست وزیر قطر هشدار داد که به وجود آمدن هر مشکلی با ایران پیامدهایی بر کشورهای منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در سخنان امروز خود تاکید کرد: تلاشی برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران در جریان نیست. به وجود آمدن هر مشکلی با ایران پیامدها و تأثیراتی بر کشورهای منطقه دارد.

وی اضافه کرد: روابط ما با حماس به ۱۳ سال قبل بنا به درخواست آمریکا برمی‌گردد. به دلیل این روابط در معرض انتقادات و حملات قرار گرفتیم. ارتباط ما با حماس به توافق آتش بس در غزه و آزادی اسرا انجامید. حمایت ما از ساکنان نوار غزه و نه از جنبش حماس صورت می‌گرفت. ادعای حمایت مالی قطر از حماس بی اساس است.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیان کرد: حمله به یک کشور میانجی‌گر از سوی یکی از طرف‌های درگیری غیر اخلاقی و بی معنی است. حمله اسرائیل به دوحه در حالی صورت گرفت که ما برای راضی کردن حماس به پذیرش توافق آتش بس تلاش می‌کردیم.

وی ادامه داد: ما به حمایت‌های خود از ملت فلسطین ادامه می‌دهیم اما هرگز آنچه را که دیگران تخریب کرده‌اند بازسازی نمی‌کنیم. ساکنان غزه نمی‌خواهند از سرزمین خود بیرون روند و هیچکس هم نمی‌تواند آنها را مجبور کند.

    • جمهور ملت IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      13 1
      پاسخ
      این را به پادگان نظامی رژیم اشغالگر و اربابش آمریکا که نیابتی اوست ، بگویید قبل از اینکه بدو بدو بروید به استقبالش در هواپیمای اهدایی تان ؟
    • ناصر EC ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 1
      پاسخ
      اون زمانی که بیانیه احمقانه رو او شورای کذائی خلیج فارس صادر میکردید حواست نبود

