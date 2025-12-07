به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر در سخنان امروز خود تاکید کرد: تلاشی برای حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران در جریان نیست. به وجود آمدن هر مشکلی با ایران پیامدها و تأثیراتی بر کشورهای منطقه دارد.

وی اضافه کرد: روابط ما با حماس به ۱۳ سال قبل بنا به درخواست آمریکا برمی‌گردد. به دلیل این روابط در معرض انتقادات و حملات قرار گرفتیم. ارتباط ما با حماس به توافق آتش بس در غزه و آزادی اسرا انجامید. حمایت ما از ساکنان نوار غزه و نه از جنبش حماس صورت می‌گرفت. ادعای حمایت مالی قطر از حماس بی اساس است.

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیان کرد: حمله به یک کشور میانجی‌گر از سوی یکی از طرف‌های درگیری غیر اخلاقی و بی معنی است. حمله اسرائیل به دوحه در حالی صورت گرفت که ما برای راضی کردن حماس به پذیرش توافق آتش بس تلاش می‌کردیم.

وی ادامه داد: ما به حمایت‌های خود از ملت فلسطین ادامه می‌دهیم اما هرگز آنچه را که دیگران تخریب کرده‌اند بازسازی نمی‌کنیم. ساکنان غزه نمی‌خواهند از سرزمین خود بیرون روند و هیچکس هم نمی‌تواند آنها را مجبور کند.