برزیل قهرمان نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان امروز یکشنبه ۱۶ آذر با برگزاری دیدار فینال بین برزیل و پرتغال دنبال شد که در پایان تیم ملی فوتسال زنان برزیل با پیروزی ۳ بر صفر مقابل پرتغال قهرمان این رقابت‌ها شد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم ملی فوتسال زنان ایران نیز در این دوره از مسابقات حضور داشت و در گروهی دشوار با تیم‌های برزیل، ایتالیا و پاناما روبه‌رو شد. شاگردان شهرزاد مظفر در دو مسابقه برابر برزیل و ایتالیا نتیجه را واگذار کردند و مقابل پاناما نیز یک پیروزی به دست آوردند.

با وجود این پیروزی تیم ملی ایران نتوانست از گروه خود صعود کند و با حذف در مرحله گروهی به کارش در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان خاتمه داد.