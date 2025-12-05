شجاعی: هدف ما حضور قدرتمند بود؛ تضمینی برای صعود وجود نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران در نخستین دوره رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین حاضر شد؛ رقابتهایی که زنان فوتسالیست کشورمان در آن با سه تیم مطرح برزیل، پاناما و ایتالیا همگروه بودند. شاگردان شهرزاد مظفر در این رقابتها یک برد ارزشمند برابر پاناما به دست آوردند و در دو دیدار دیگر مقابل برزیل و ایتالیا شکست خوردند. تیم ایران در نهایت با یک پیروزی و دو شکست و با وجود نمایشهای قابل قبول از صعود به مرحله بعد بازماند و از دور مسابقات کنار رفت.
فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیمهای ملی فوتسال زنان ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین اظهار کرد: با توجه به اینکه در کنار تیم بودم و روند رو به رشد بازیکنان را از نزدیک میدیدم، فکر میکنم عملکرد تیم بسیار خوب و رو به رشد بود. تلاش بازیکنان و زحمات کادر فنی کاملاً قابل توجه بود. در مدت کوتاهی که فرصت آمادهسازی داشتند، توانستند خودشان را به سطح مطلوبی برسانند و در جمع تیمهای مطرح جهان عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.
وی درباره بازی با ایتالیا و حرفوحدیثهایی که درباره نیمه دوم این مسابقه مطرح شده است؛ افزود: در هر ورزشی از جمله فوتبال و فوتسال چنین اتفاقاتی ممکن است؛ رخ بدهد. بهنظر من ربطی به عملکرد کادر فنی ندارد. در نیمه اول بسیار خوب بودیم، ولی در نیمه دوم از سمت راست دو موقعیت خیلی بد داشتیم و ایتالیاییها همان دو موقعیت را تبدیل به گل کردند. این اتفاق کاملاً غیرقابل پیشبینی بود و فکر نمیکنم کادر فنی نقشی در آن داشته باشد.
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال درباره هدف اولیه فدراسیون مبنی بر صعود از گروه در نخستین دوره جام جهانی توضیح داد: هدف ما از همان ابتدا حضور قدرتمند در مسابقات بود. اما نمیشود از قبل پیشبینی کرد که حتماً صعود میکنیم. هیچکس نمیتواند بگوید مطمئناً در مرحله گروهی بالا میرویم. دلمان میخواست صعود کنیم و این آرزوی هر ایرانی و هر فوتبالی بود، ولی وقتی اتفاق نمیافتد، نمیشود گفت که الزاماً باید رخ میداد. هدف همیشه بهترینهاست، اما تضمینی وجود ندارد.
شجاعی در ادامه و در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر اینکه تیم فقط یک برد کسب کرده و آیا میتوان این حضور را «قدرتمند» دانست، گفت: وقتی در برابر تیمی مثل برزیل که سالهاست به هیچ تیمی نباخته اینطور بازی میکنیم، معلوم است که تیم خوب بوده است. ما در این بازی قدرت اول جهان را توانستیم تحت فشار قرار بدهیم. با توجه به اینکه خانم مظفر فقط چهار ماه تیم را در اختیار داشته، فکر میکنم هم کادر فنی و هم بازیکنان نهایت تلاش خود را کردند. هر کسی ممکن است نظر کارشناسی متفاوتی داشته باشد، ولی به باور من عملکرد تیم قابل دفاع است.
وی درباره پاداش برد مقابل پاناما نیز عنوان کرد: پاداش را همان روز درست بعد از پایان بازی به بازیکنان پرداخت کردیم.
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال درباره جوانگرایی و پشتوانهسازی برای آینده نیز گفت: پشتوانهسازی در برنامه ما است. تیم نوجوانانمان قهرمان آسیا شد و این روند باید ادامه پیدا کند. منتظر هستیم با خانم مظفر، کادر فنی و مربیان نوجوانان و جوانان جلسه بگذاریم تا ببینیم برنامه آینده چگونه خواهد بود. باید برنامهریزی دقیق، هدفمند و اصولی داشته باشیم.
شجاعی سپس درباره نتایج اخیر تیم ملی فوتبال زنان در دو بازی دوستانه مقابل ازبکستان افزود: برخی باشگاهها به دلیل قرار داشتن در کوران مسابقات لیگ بازیکنانشان را در اختیار تیم ملی قرار ندادند. تیم سیرجان که بدنه اصلی تیم ملی است، بازیکنانش را نداد. کاپیتان تیم ملی نیز مصدوم بود و برخی بازیکنان هم به دلیل بیماری یا شرایط دیگر حضور نداشتند. بنابراین خانم جعفری مجبور شد با تیمی جوان در این مسابقات شرکت کند. طبیعی است که چنین تیمی نیاز به تجربه بیشتری دارد. هدف ایشان این بود که بازیکنان جوان محک بخورند و این هدف تا حد زیادی محقق شد.
وی درباره بازیهای تدارکاتی آینده تیم ملی فوتبال زنان توضیح داد: دعوتنامههایی بهصورت غیر رسمی از برخی کشورها از جمله تایلند رسیده است. اما اینکه با کدام تیمها بازی کنیم بستگی به نیاز تیم دارد. مثلاً ازبکستان هم اصرار زیادی داشت که دیدار دوستانه برگزار شود. باید ببینیم کدام بازیها برای آمادهسازی تیم مؤثرتر است. این موضوع به تصمیم نهایی کادر فنی بستگی دارد.
شجاعی در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم در جلسات آینده با کادر فنی برنامهریزیهای دقیقتری انجام دهیم و بتوانیم برای بازیهای پیشِ رو به نتایج خوبی برسیم. تلاش همه این است که تیم در بهترین شرایط ممکن آماده اعزام شود.
نظر شما