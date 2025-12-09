مهسا کمالی بازیکن تیم ملی فوتسال زنان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم ملی در نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان اظهار کرد: سطح مسابقات واقعاً بالا بود و با بهترین تیم‌های دنیا روبه‌رو شدیم. ما در حالی وارد جام جهانی شدیم که نه بازی‌های دوستانه کافی داشتیم و نه اردوهای تدارکاتی مناسب زیادی برایمان برگزار شد. همین باعث شد با آمادگی محدودتری نسبت به سایر تیم‌ها شرکت کنیم. با این حال تجربه‌ای بسیار ارزشمند بود و اگر بازی‌های بیشتری پیش از تورنمنت داشتیم بدون شک می‌توانستیم نتایج بهتری بگیریم.

وی درباره بازی تاریخی ایران مقابل برزیل افزود: برزیل بهترین تیم دنیاست و در هر مرحله تعداد گل‌های زیادی به حریفانش می‌زند. اما ما با شجاعت و جسارت بازی کردیم. حتی ژاپن قهرمان آسیا به اندازه ما مقابل برزیل حمله نکرد. فکر می‌کنم نمایش ما بسیار امیدوارکننده بود. درباره گلی که در این بازی زدم هم باید بگویم حس دوگانه‌ای داشتم؛ از یک طرف خوشحال بودم و از طرف دیگر ناراحت چون دوست داشتم آن گل سه امتیاز را برای ایران بیاورد که عملاً شدنی نبود.

کمالی درباره بازی برابر ایتالیا و دلیل باخت مقابل این تیم هم عنوان کرد: نیمه اول فوق‌العاده بودیم اما در نیمه دوم ظرف چند ثانیه گل خوردیم. ایتالیا تیم بسیار قدرتمندی بود و تجربه بازی برابر حریفان اروپایی را داشت؛ تجربه‌ای که ما کمتر به دست می‌آوریم. چند سال است فقط یک کافا و یک آسیایی را پشت سر گذاشته‌ایم. تیم‌های آسیایی واقعاً قابل قیاس با تیم‌های اروپایی نیستند.

این ملی پوش فوتسال زنان درباره تأثیر بازی‌های تدارکاتی برابر لهستان و نیوزیلند قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی نیز تصریح کرد: این مسابقات ۱۰ روز مانده به شروع جام جهانی برگزار شد و بسیار به ما کمک کرد. لهستان تیم فوق‌العاده‌ای بود؛ شاید حذف شد اما سطح بازی‌شان بسیار بالا بود. همین بازی‌ها کمک کرد که برابر برزیل آن نمایش خوب را ارائه دهیم و پاناما را شکست دهیم.

وی در واکنش به بحث جوان‌گرایی در تیم ملی اظهار کرد: به‌نظرم مفهوم جوان‌گرایی در ایران گاهی اشتباه برداشت می‌شود. برزیل که بهترین تیم دنیاست میانگین سنی بالایی دارد و حتی کاپیتانش ۴۲ ساله است. وقتی بازیکنی کیفیت دارد و به تیم کمک می‌کند دیگر سن اهمیتی ندارد. در ایران هم اگر بازیکن جوان خوب باشد قطعاً مربی او را بازی می‌دهد. معیار باید توانایی باشد نه سن بحث جوان‌گرایی فقط در ایران به این اندازه مطرح است.

کمالی درباره این پرسش که آیا ایران پتانسیل نزدیک‌شدن به سطح تیم‌هایی مثل برزیل را دارد؟ گفت: به نظر من همه‌چیز بستگی به تشخیص کادر فنی و کیفیت بازیکنان دارد. سن نباید ملاک حذف بازیکن باشد؛ اگر کسی توانایی دارد حتی در ۴۰ سالگی هم می‌تواند بدرخشد. مهم عملکرد است که می‌تواند یک تیم را چه در سطح آسیایی و چه در سطح جهانی مطرح کند.

بازیکن تیم فوتسال مس کرمان درباره عملکرد تیمش در لیگ برتر و شرایط مسابقات توضیح داد: لیگ بعد از مدت‌ها تعطیلی دوباره آغاز شد و پنج هفته سخت را پشت سر گذاشتیم. شروع خوبی داشتیم اما واقعاً فشار مسابقات بالاست. ما تازه از فیلیپین برگشته بودیم و بدون استراحت وارد لیگ شدیم. هر پنج روز یک بازی برگزار شد و این شرایط برای بازیکنان بسیار سنگین است. به‌نظر می‌رسد سلامت بازیکنان کمترین اهمیت را برای مسئولان دارد. برخی تیم‌ها حتی مجبورند با اتوبوس‌های طولانی‌مدت سفر کنند و این شرایط احتمال مصدومیت را افزایش می‌دهد.

او در پایان افزود: لیگ امسال کیفیت بالایی دارد و تقریباً هیچ بازی آسانی وجود ندارد. با این حال نمی‌دانم چرا باید لیگ را با عجله و هر پنج روز یک‌بار برگزار کنند فقط برای اینکه قبل از عید تمام شود. به نظر من این تصمیم اصلاً منطقی نیست و به کیفیت لیگ و سلامت بازیکنان ضربه می‌زند. امیدوارم شرایط طوری پیش برود که بازیکنان تحت فشارهای غیرضروری قرار نگیرند. لیگ امسال واقعاً جذاب است و شایسته برنامه‌ریزی حرفه‌ای‌تر اما چه می‌شود کرد وقتی هیچکس به فکر باشگاه‌ها و سلامت بازیکنان نیست.