۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

سقوط بانوان فوتسال در رنکینگ جهانی؛ مردان همچنان در جایگاه پنجم

در جدیدترین رنکینگ تیم‌های ملی فوتسال تیم ملی فوتسال بانوان با یک پله سقوط در جایگاه دهم قرار گرفت و تیم ملی فوتسال آقایان هم همچنان در جایگاه پنجم قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برگزاری نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان که با قهرمانی برزیل تمام شد، رنکینگ جدید فیفا از تیم‌های ملی اعلام شد. تیم ملی دختران ایران که نتوانست در جام جهانی از گروهش صعود کند، در رنکینگ جدید با یک پله سقوط، در رده دهم جهان قرار گرفت.

همچنین در بخش آقایان هم جدیدترین رنکینگ تیم‌های ملی فوتسال جهان اعلام شد که تیم ملی فوتسال ایران همچنان در جایگاه پنجم قرار دارد.

رده بندی تیم‌ها به شرح زیر است:

برزیل
پرتغال
اسپانیا
آرژانتین
ایران
مراکش
روسیه
اوکراین
قزاقستان
فرانسه

