به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان ایران در فصل جاری با حضور ۱۲ تیم در حال برگزاری است؛ لیگی که پس از چند سال فراز و فرود امسال با ساختاری منظمتر و تیمهایی پرانگیزه دنبال میشود. اکنون که پنج هفته از مسابقات سپری شده چهره ابتدایی جدول ردهبندی تا حدی شکل گرفته است. در میان نتایج سایرها تیمها عملکرد سپاهان اما از همه بیشتر جلب توجه میکند. تیمی که همواره یکی از باشگاههای مطرح و ساختارمند ورزش کشور بوده در این فصل برخلاف انتظار تنها یک امتیاز کسب کرده و در انتهای جدول قرار دارد. این شروع دور از تصور برای تیمی با سابقه سپاهان پرسشها و تحلیلهای فراوانی را میان اهالی فوتسال برانگیخته و روند آینده این تیم را به یکی از محورهای مهم لیگ تبدیل کرده است.
راضیه جزایری سرمربی تیم فوتسال زنان سپاهان درباره دلایل شروع ضعیف این تیم در لیگ برتر اظهار کرد: در ادامه مسابقات لیگ قطعاً روند رو به رشدی خواهیم داشت و شرایطمان بهتر میشود. متأسفانه تیم بسیار دیر بسته شد و هماهنگی لازم بین بازیکنان شکل نگرفته بود. برخلاف بسیاری از تیمها که شاکله اصلیشان را حفظ کردند ما با مجموعهای کاملاً جدید وارد مسابقات شدیم. بازیکنانی که هنوز یکدیگر را نمیشناختند و همین کار را کمی برای ما پیچیده کرد.
وی افزود: اگر به جدول نگاه کنید چهار مسابقه نخست ما برابر چهار تیم مدعی و حتی قهرمان فصل گذشته بود. استقلال، پالایش نفت آبادان، مس کرمان و فولاد هرمزگان آن هم پشت سر هم و در شرایطی که هنوز هماهنگ نبودیم. از طرفی در همان هفتههای اول بدشانسی آوردیم؛ در بازی اول و دوم دروازهبان اصلیمان را از دست دادیم و سه بازیکن ترکیب اصلی نیز مصدوم شدند. دو بازیکن باتجربه تازه از هفته دوم به ما اضافه شدند با این شرایط طبیعی بود که تیم هنوز به انسجام نرسیده باشد.
جزایری ادامه داد: اگر بازی اخیر مقابل فولاد هرمزگان را دیده باشید در نیمه دوم تقریباً ۷۰ درصد مالکیت توپ با ما بود. تجربه بازیکنان ما پایین است و فرصتهای مسلم گلزنی از دست میرود ولی عملکرد تیم بازی به بازی بهتر شده و از این روند راضی هستم. مطمئن باشید نتایج از این پس تغییر خواهد کرد. چهار بازی سختمان را انجام دادهایم حالا باید دید تیمهای پایینجدولی مقابل این چهار تیم چه میکنند.
سرمربی سپاهان درباره نیاز تیم به جذب بازیکن تأکید کرد: قطعاً در پست پیوت نیاز به تقویت داریم. در حال رصد کردن بازیکنان هستیم اما پیدا کردن چنین بازیکنی در میانه فصل سخت است. بسیاری از نفراتی که مدنظر ما بودند از ترکیب نرفتهاند یا قرارداد بستهاند اما برای فصل آینده حتماً دنبال تقویت خواهیم بود.
وی درباره مشکلات ابتدای فصل توضیح داد: پیش از شروع لیگ صحبتهایی بود که شاید سپاهان در این فصل حضور نداشته باشد. بودجه محدود شد و چند بازیکن گلزن اصفهانیمان را از دست دادیم. قطعاً سپاهان اگر میخواست برای قهرمانی تیم ببندد توانش را داشت ولی به دلیل شرایطی که برای خود باشگاه اهمیت داشت تصمیم گرفته شد با ترکیبی جوانتر و بومی وارد مسابقات شویم. بسیاری از باشگاهها در چنین شرایطی تیمداری نمیکنند ولی سپاهان بهخاطر حمایت از دختران استان و آیندهسازی تصمیم گرفت بماند. امسال هدف اصلی ما ساختن شالودهای جوان و اصفهانی برای سالهای آینده فوتسال زنان ایران است.
جزایری در ارزیابی سطح لیگ برتر گفت: امسال حضور تیمهایی مثل استقلال سطح لیگ را متفاوت کرده است. هرچند نفت آبادان نسبت به فصل قبل کمی افت کرده ولی با این حال باز هم جزو مدعیان اصلی قهرمانی است. وقتی چند بازیکن باتجربه سالها کنار هم بودهاند و ناگهان جدا میشوند طبیعی است که نتایج دچار نوسان شود اما این نباید باعث شود مشکلات پایهای فوتسال را نادیده بگیریم. فوتسال ایران سالها مشکل بازیکنسازی داشته و باید به نسل جوان فرصت داد تا رشد کنند و وارد تیم ملی شوند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تیمداری برای قهرمانی کار سختی نیست کافی است ۸ بازیکن ملیپوش جمع کنید اما ارزش واقعی زمانی خلق میشود که بتوانید چند بازیکن جدید معرفی کنید. این کار سخت است اما بسیار ارزشمندتر که ما در سپاهان دنبال تحقق این هدف هستیم.
سرمربی سپاهان درباره عدم سقوط تیمهای قعر جدولی لیگ برتر به دستههای پایینتر و یا نبود پاداش برای قهرمان لیگ عنوان کرد: چند سال بیمهری به فوتسال زنان باعث شد لیگ تضعیف شود؛ نه سقوطی برای تیمهای پایین جدول بود و نه پاداشی برای تیم قهرمان مشخص میشد. همین بیانگیزگی باعث شد بسیاری از بازیکنان جوان به فوتبال مهاجرت کنند. اما حالا توجه دوبارهای ایجاد شده تیم ملی زیر ۱۷ سال و تیم دانشآموزی تشکیل شده و لیگهای پایینتر هم فعالتر شدهاند. سازمان لیگ باید برای بالا بردن انگیزه تیمها برنامهریزی مشخصی داشته باشد. اکنون که تعداد تیمها افزایش یافته منطقی است که برای تیم قهرمان مسابقات بینالمللی مانند کافا در نظر گرفته شود.
وی افزود: اگر لیگ جوانان هر سال برگزار شود نسل جدید بازیکنان به فوتسال معرفی خواهند شد. همین امسال دو بازیکن تیم ملی دانشآموزی در ترکیب سپاهان حضور دارند و فوقالعاده ظاهر شدهاند. آینده فوتسال زنان روشن است به شرطی که صبور باشیم.
جزایری در پایان تاکید کرد: سپاهان باشگاهی بزرگ و نتیجهگراست اما تصمیم گرفت امسال ارزش جوانگرایی و بومیگرایی را پاس بدارد. این تصمیم ارزشمند است و باید از آن حمایت شود. شکی نیست که با گذر زمان هماهنگی تیم بیشتر میشود. همین هفته نشان دادیم که چقدر بهتر شدهایم. مطمئن باشید نتایج برمیگردد و دوباره در جایگاه واقعی خود قرار خواهیم گرفت.
