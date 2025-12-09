بهروزآذر: دولت موظف است موانع شکوفایی زنان را شناسایی و رفع کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) در مراسم تجلیل از حکمرانان زن با اشاره به جایگاه زن در دین اسلام، بر ضرورت بازخوانی مستندات دینی و تاریخی برای زدودن نگاه‌های نادرست درباره نقش زنان در جامعه تأکید کرد.

وی افزود: یکی از تهمت‌های ناروا دیرینه به اسلام و در دهه‌های اخیر به نظام اسلامی، نادیده‌گرفتن زنان در عرصه جامعه و سیاست است، در حالی‌که این نگاه از منظر اسلام مردود است. حتی با معیارهای منتقدان نیز اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی از چنین تهمت‌هایی مبرا است. بی‌انصافی است اگر کسی تحولات بزرگ اسلام در جایگاه و حقوق زنان را نادیده بگیرد.

اسماعیلی بیان کرد: گاه این سخن را می‌توان بر اساس قرآن و روایات بیان کرد و گاه بر اساس منابع غیرمسلمان. دانشمندان، جامعه‌شناسان و مورخان غربی نیز همین نکات را تأیید کرده‌اند.

وی یادآور شد: ویل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن» به وضعیت زن در تمدن‌های بابل، آشور، هند و یونان و سایر جوامع پیش از اسلام را با جزئیات تشریح می‌کند؛ اینکه چه جایگاهی داشتند و با چه نگاهی به آنان نگریسته می‌شد و سپس نشان می‌دهد اسلام چه تحول بزرگی در شأن و حقوق زنان ایجاد کرد. ویل دورانت این مجموعه ۱۱ جلدی را با همکاری همسرش تدوین کرده، که نمی‌توان انکار کرد اسلام جایگاه زن را دگرگون کرد و او را در مقامی نشاند که مردان باید حسرت آن را بخورند.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به تحلیل‌های ویل دورانت درباره تحولات جایگاه زن در تمدن اسلامی گفت: ویل دورانت در این دایره‌المعارف به روایت پیامبر اشاره کرده است که «بهشت زیر پای مادران است». اگر به کتاب «جمهور» افلاطون نیز نگاه کنیم، که یکی از مهمترین متون کلاسیک حکمرانی و فلسفه سیاسی است و حدود دو هزار و پانصد سال پیش نوشته شده، مشاهده می‌کنیم نگاه او به زنان چگونه است و این نگاه تا چه اندازه با نگاه دینی ما تفاوت دارد. ما حتی این هنر را از خود نشان ندادیم که این متون را بخوانیم و شبهه‌های نابجا را از دامان نظام اسلامی پاک کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: پیش از آمدن قرآن، زنان به ارث برده می‌شدند، اما قرآن در آیه ۱۹ سوره نساء به‌صراحت اعلام کرده است که «لا یحل لکم أن ترثوا النساء»، یعنی حق ندارید زن را مانند اموال محاسبه کنید و به ارث ببرید. قرآن زنان را ارث‌بَر معرفی کرد، نه ارث‌برده.

وی در پایان گفت: هنگام بعثت پیامبر اکرم، زنان حق انتخاب دین و همسر را نداشتند، اما پیامبر فرمودند زن نیز همانند مرد در انتخاب دین آزاد است و نمی‌توان چیزی را که زن نمی‌خواهد بر او تحمیل کرد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور: زن ایرانی بازوی پیشرفت کشور است

در ادامه این مراسم، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با بیان اینکه بزرگداشت مقام زنان و مقام مادر تنها در یک هفته نمی‌گنجد، اظهار کرد: این مأموریت را برای خود قائل است که در تمام روزهای سال شأن زنان و مادران را تکریم کرده و ظرفیت‌ها و دستاوردهای زنان توانمند ایران را برجسته کند.

وی افزود: این فرصت برای معرفی الگوهای موفق زنان نه تنها به زنان کشور که باید بدانند جامعه‌ای قدرتمند هستند، بلکه برای معرفی این الگوها به مردان و حتی به افراد خارج از مرزهای جغرافیایی و اندیشه جمهوری اسلامی ایران نیز مغتنم است؛ کسانی که هنوز باور ندارند جایگاه زن در نظام اسلامی کجاست و چه می‌تواند باشد.

بهروزآذر بیان کرد: توجه مدرسه عالی حکمرانی به معرفی زنان توانمند، یک گام ارزشمند در توسعه نگاه توانمندسازی زنان است و دولت نیز چنین رویکردی را دنبال می‌کند. باور ما در دولت چهاردهم این است که برای دستیابی به قله‌های پیشرفت، کشور به دو بال نیاز دارد؛ بال زنان و بال مردان. این دو باید دوشادوش هم حرکت کنند تا مسیر توسعه اثربخش باشد.

وی ادامه داد: این نگاه، موضوعی نیست که تنها امروز در دولت چهاردهم مطرح شود؛ بررسی الواح گِلی تخت‌جمشید نشان می‌دهد زنان توانمند در دوران باستان مسئولیت مدیریت مجموعه‌های بزرگ را به عهده داشتند و حتی پرداخت جیره‌های غذایی را با دقت و رعایت شرایطی چون بارداری و مادری مدیریت می‌کردند. این اسناد نشان می‌دهد که در تمدن ۲۵۰۰ ساله ایران، مادری همیشه تکریم شده و حضور اجتماعی زنان مانعی برای نقش مادری آنها نبوده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: با ورود اسلام به ایران، این نگاه بیش از پیش تقویت شد؛ زیرا زنان بزرگی چون حضرت خدیجه کبری که نخستین کارآفرین جهان اسلام بودند و سرمایه خود را برای توسعه اسلام به کار گرفتند، و حضرت زهرا (س) که امروز درباره سجایای ایشان بسیار سخن گفته می‌شود، الگوهایی ماندگار برای زنان و مردان هستند.

بهروزآذر تاکید کرد: زنان ایرانی نیز در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس پا به پای مردان ایستادند؛ همسران خود را با آرامش و ایمان به جبهه‌ها فرستادند و خود در پشت صحنه نقش‌آفرینی کردند. امروز بیش از ۱۷ هزار زن شهید، جانباز و آزاده در کارنامه دفاع مقدس ایران ثبت شده است.

وی گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است موانع شکوفایی زنان را شناسایی و رفع کند. تحقق این هدف نیازمند حضور زنان در عرصه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است؛ زیرا زنان می‌توانند صدای جامعه زنان، صدای کودکان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و گروه‌هایی باشند که کمتر شنیده می‌شوند. روحیه مادرانه و مدیریت زنانه به آنان این توانایی را می‌دهد که صداهای کمتر شنیده‌شده را بهتر درک و به مدل‌های اجرایی و سیاست‌گذاری تبدیل کنند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت زنان وجود دارد. برای نخستین بار چهار زن در هیئت دولت حضور دارند و تاکنون بیش از ۲۱ زن با حکم مستقیم رئیس‌جمهور در مناصب مختلف منصوب شده‌اند. رئیس‌جمهور نیز تأکید دارد که توانایی زنان بسیار فراتر از سهمیه‌بندی‌های مرسوم است و اگر مسیر برای آنها باز شود، حتی بیش از ۵۰ درصد مناصب قابل واگذاری به زنان است. این در حالی است که امروز بیش از ۶۰ درصد ورودی دانشگاه‌ها و بیش از ۷۰ درصد کادر درمان را زنان تشکیل می‌دهند.

بهروزآذر در پایان خاطرنشان کرد: مهم این است که زنان خود انتخاب‌کننده مسیرهای شغلی و مدیریتی باشند و دولت وظیفه دارد شرایط را برای انتخاب آزادانه آنان فراهم کند. در تمامی جلسات با استانداران نیز تأکید شده است که از ظرفیت زنان، اقوام و جوانان استفاده شود، امروز حضور ۲۳ فرماندار زن در کشور نشان‌دهنده گسترش نقش زنان در ساختار حکمرانی است.