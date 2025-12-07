به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاری میان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی امروز (یکشنبه، ۱۶ آذر) با هدف توسعه همکاریهای تخصصی در حوزه مطالعات فنی و مهندسی، خدمات آزمایشگاهی، مشاورهای و آموزشی به امضا رسید.
۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی ساختمان شیشهای صدا و سیما
در این مراسم، علی نوذرپور مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به اهداف این تفاهمنامه، اظهار کرد: از ابتدای این دوره، سیاست اصلی مدیریت سازمان مجری، استفاده حداکثری از ظرفیتها و توان تخصصی مجموعه سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی بوده است. بر همین اساس، مذاکراتی با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شد که این مذاکرات به تدوین چارچوب همکاری مشترک منجر شد و امروز این چارچوب در قالب تفاهمنامه رسمی امضا میشود.
وی افزود: مقرر شده است در پروژههای تحت اختیار سازمان مجری، انجام آزمایشهای مکانیک خاک و مهندسی بتن، سیمان و دیگر مصالح مورد نیاز با همکاری شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک انجام شود. همچنین طرفین توافق کردند آزمایشهای فنی و مهندسی مرتبط با ارزیابی کیفیت مصالح مصرفی و میزان انطباق آنها با مشخصات فنی و استانداردهای لازم به صورت مشترک انجام گیرد.
نوذرپور بیان کرد: براساس این تفاهمنامه، دورههای تخصصی آموزشی توسط شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک برای کارکنان سازمان مجری برگزار خواهد شد تا دانش فنی مرتبط به صورت صحیح و کاربردی به مجموعه سازمان منتقل شود. در بخش دیگری از تفاهمها، استفاده از خدمات مشاورهای فنی در فرآیند انتخاب گزینهها و ارزیابی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فرآوردههای ساختمانی مورد تأکید قرار گرفت.
وی افزود: مستندسازی نتایج آزمایشهای فنی به صورت دورهای و اطمینان از تطابق آنها با الزامات استانداردهای ملی و بینالمللی نیز از دیگر محورهای این همکاری است. علاوه بر این، پایش و نظارت مستمر بر پروژهها و تهیه گزارشهای فنی درباره وضعیت کیفی آنها و کنترل کیفیت اجرا در مراحل مختلف ساخت، از مواردی است که با مشارکت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک دنبال خواهد شد.
وی افزود: با امضای این تفاهمنامه، چارچوب همکاریهای تخصصی در حوزه مطالعات فنی و مهندسی، خدمات آزمایشگاهی، مشاورهای و آموزشی بهطور رسمی آغاز میشود. این همکاری شامل انجام آزمایشهای مکانیک خاک و ارزیابی مصالح مصرفی پروژهها مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورت نیاز به احداث ساختمان جدید یا بازسازی، سازمان مجری آمادگی ارائه خدمات و استفاده از ظرفیتهای تخصصی شرکت آزمایشگاه فنی را دارد. این همکاری باعث فراهم شدن ظرفیتهای جدید و گسترش فعالیتهای شرکت خواهد شد.
وی یادآور شد: با وجود محدودیتهای بودجهای، در یک سال اول دولت چهاردهم بیش از ۷۵ هزار متر مربع زیربنا در ۳۴ پروژه بیمارستانی در ۱۸ استان کشور ایجاد شده و بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال در این حوزه جذب شده است. در بخش فضاهای عمومی و تربیتی نیز ۱۴ پروژه در ۱۰ استان با هزینه حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال اجرا شد. در محور فضاهای فرهنگی، ورزشی و مذهبی نیز ۱۲ پروژه در ۸ استان با ۱۱ هزار میلیارد ریال هزینه و ایجاد نزدیک به ۱۳ هزار متر مربع فضای فرهنگی تکمیل شده است.
نوذرپور پایان خاطرنشان کرد: برنامههای جدید امسال شامل پروژه احداث ساختمان سازمان ملی مدیریت بحران کشور، طراحی و بازسازی ساختمان شیشهای صدا و سیما با اعتبار ۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ظرفیت بیبدیل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در خدمت پروژههای دولت
مجید کیانپور، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، در ادامه مراسم امضای تفاهمنامه، اظهار کرد: هدف اصلی ما در این تفاهمنامه، همافزایی و توانمندتر کردن خدمات کنترل کیفی پروژههای تحت نظارت سازمان مجری در سراسر کشور است. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با سابقه نزدیک به ۷۰ سال فعالیت، ظرفیت بیبدیلی در اختیار جامعه فنی و عمرانی کشور دارد.
وی افزود: هماکنون شرکت دارای حدود ۱۰۵ دستورالعمل فنی تألیف شده و بیش از هزار واحد فعال و غیرفعال در پروژههای مختلف کشور و ۳۳ اداره کل در سراسر کشور است. این مجموعه قادر است ظرف یک تا دو ساعت در هر پروژهای مستقر شود و خدمات فنی مورد نیاز را ارائه کند.
کیانپور بیان کرد: خدمات ما شامل مطالعه محل ساختگاه، تحلیل و طراحی پروژهها، آزمایشهای غیرمخرب و آزمایشگاهی در بیش از ۶۸۰ نوع خدمت است. این خدمات مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی ارائه میشود و در بسیاری از حوزهها، خدمات ما بدون رقیب است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یادآورد شد: سال گذشته بیشاز ۱۳۰ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای جامعه فنی و عمرانی کشور برگزار شد و امسال برنامهریزی کردهایم حداقل ۱۷۰ هزار نفر ساعت آموزش عملی و بهروز ارائه کنیم. تفاهمنامه امروز، سرآغاز همکاریهای نزدیک و مستمر بین دو مجموعه است و تمامی ادارات کل استانی شرکت، این تفاهمنامه را برای همکاری با مجریان پروژهها ابلاغ خواهند کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما متعهد هستیم در حداقل زمان ممکن، خدمات فنی لازم برای کنترل کیفیت و پیشبرد پروژهها را با دقت کامل ارائه دهیم تا استانداردهای فنی رعایت و کیفیت پروژهها تضمین شود.
