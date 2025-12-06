به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۱۵ آذر) در سیزدهمین نشست پایش طرح‌های مسکن حمایتی، اظهار کرد: در طرح استیجار عمومی برای تأمین مسکن آن دسته از متقاضیان و زوج‌های جوانی که به لحاظ مالی توان تأمین آورده اولیه برای ورود به سایر طرح‌های حمایتی مسکن را ندارند و نمی‌توانند در فرآیند تحویل مسکن ملکی قرار گیرند، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تخصیص واحدهای مسکونی در این طرح به دهک‌های پایین‌تر درآمدی، افزود: اگرچه در این طرح، زوج‌های جوان فاقد مسکن واقع در دهک‌های ۱ تا ۶ که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته مشمول هستند، اما ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها باید در دهک‌بندی متقاضیان دقت کافی داشته باشند. طبیعی است که متقاضیان دهک‌های ۱ و ۲ نسبت به دهک‌های بالاتر در اولویت هستند.

صادق با اشاره به ضرورت جلب مشارکت انبوه‌سازان بخش خصوصی، بیان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نسبت به شناسایی و همکاری با انبوه‌سازان به ویژه فعال در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. باید از ظرفیت این انبوه‌سازان به‌طور مؤثر استفاده شود و توجیه اقتصادی حضور انبوه سازان در بافت فرسوده و تأمین بازار فروش واحدهای آن‌ها از طریق ضوابط تشویقی و خرید واحدها از سوی وزارت راه و شهرسازی به پشتیبانی منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین منابع بازآفرینی شهری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تغییر رویکرد طرح‌های حمایتی مسکن در دولت چهاردهم به رویکرد عمل‌گرا، خاطرنشان کرد: در طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح استیجار عمومی، ابتدا با شناسایی نیازها و ظرفیت‌ها اقدام به تأمین واحد مسکونی می‌کنیم و سپس فراخوان عمومی ثبت‌نام صادر می‌شود تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این طرح‌ها بهره‌مند شوند.