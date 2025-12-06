  1. اقتصاد
صادق: اولویت طرح مسکن استیجاری با متقاضیان دهک‌های ۱ و ۲ است

وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح مسکن استیجاری، زوج‌های فاقد مسکن دهک‌های ۱ تا ۶ با سابقه ازدواج زیر ۵ سال مشمول هستند و اولویت واگذاری با متقاضیان دهک‌های ۱ و ۲ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۱۵ آذر) در سیزدهمین نشست پایش طرح‌های مسکن حمایتی، اظهار کرد: در طرح استیجار عمومی برای تأمین مسکن آن دسته از متقاضیان و زوج‌های جوانی که به لحاظ مالی توان تأمین آورده اولیه برای ورود به سایر طرح‌های حمایتی مسکن را ندارند و نمی‌توانند در فرآیند تحویل مسکن ملکی قرار گیرند، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنیم.

وی با تاکید بر لزوم تخصیص واحدهای مسکونی در این طرح به دهک‌های پایین‌تر درآمدی، افزود: اگرچه در این طرح، زوج‌های جوان فاقد مسکن واقع در دهک‌های ۱ تا ۶ که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج آن‌ها گذشته مشمول هستند، اما ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها باید در دهک‌بندی متقاضیان دقت کافی داشته باشند. طبیعی است که متقاضیان دهک‌های ۱ و ۲ نسبت به دهک‌های بالاتر در اولویت هستند.

صادق با اشاره به ضرورت جلب مشارکت انبوه‌سازان بخش خصوصی، بیان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نسبت به شناسایی و همکاری با انبوه‌سازان به ویژه فعال در بافت‌های فرسوده اقدام کنند. باید از ظرفیت این انبوه‌سازان به‌طور مؤثر استفاده شود و توجیه اقتصادی حضور انبوه سازان در بافت فرسوده و تأمین بازار فروش واحدهای آن‌ها از طریق ضوابط تشویقی و خرید واحدها از سوی وزارت راه و شهرسازی به پشتیبانی منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین منابع بازآفرینی شهری انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به تغییر رویکرد طرح‌های حمایتی مسکن در دولت چهاردهم به رویکرد عمل‌گرا، خاطرنشان کرد: در طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح استیجار عمومی، ابتدا با شناسایی نیازها و ظرفیت‌ها اقدام به تأمین واحد مسکونی می‌کنیم و سپس فراخوان عمومی ثبت‌نام صادر می‌شود تا مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

زهره آقاجانی

    • Z IR ۰۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      6 0
      پاسخ
      این ها همش یک مشت حرفه. اجاره بلند مدت ۹۰ ساله بگذارید
    • IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 0
      پاسخ
      مگه قرار نبود استیضاح کنن مجلس کجاست
      • فاطمه خیراندیش IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        سلام من مادر ۳ فرزند هستم ۲۲ ساله ازدواج کردم با حقوق ۲۰ میلیونی شوهرم خیلی بهمون سخت میگذره بازم خدارو شکرر ولی واسه خونه خیلی ناراحتم
    • IR ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      7 0
      پاسخ
      یعنی اونا یی که ۲۰سال ازدواج کردن از خانواده کارگران حق زندگی ندارن به ما این طرح تعلق نمیگیره
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      پس خانواده های فقیری که ۲۰ سال ازازدواجشون میگذره پس زنان سرپرست خانوار ومطلقه دارای فرزند چی اینا جزو جامعه نیستن که فقط باید به فکرجوانانی که بعدها میتونن وفرصت دارن زندگیشونو بسازن بود
    • کرمانی IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      حالا همه خونه دارشدن مونده زوجهای جوان والا هم دهک زیر یکیم هم از خانواده جانبازان ن خونه داریم ن زمین داریم مستاجر یم تکلیم مارا مشخص کردید حالا دیگه نوبت زوجهای جوان شد
    • مهدی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام اول زمین طرح سه فرزندی که قولش دادین بدین من بچه سوم در سال 1401 به دنیا آمد الان 16 آذر 1404 هستیم هر موفع به راشهر سازی سبزوار میرم میگه تا دوماه دیگه میدیم بچه ما 4 سال شد زمین خبری نشد خانم صادق
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 2
      پاسخ
      کاش درک می کردید ایثار گری دارم مستاجر م حقوقم به اندازه اجاره است ازدزفول
    • بابک NL ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      واقعا متاسفم مسکن ملی برای حمایت از قشر ضعیف بود یا خالی کردن جیبشون چرا باید یه واحد ۸۰ متری ۶۵۰ میلیون وام و ۱ میلیارد آورده باشه مگه چقدر هزینه ساخت میشه زمین هم که رایگانه یه واحد بدون شیرآلات و کابینت بیشتر از ۸۰۰ تومن کلا هزینه داره که دارن ۳ برابر میگیرن
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یعنی برای ما که دهک 1 هستیم و 7سال ازدواج کردیم تعلق میگیره
      • IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        1 0
        یعنی برای 10سال ازدواج کردن نمی‌گیری این طرح
    • Mosialbo IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 0
      پاسخ
      یعنی ماهایی که ۱۲ ساله ازدواج کردیم بریم بمیریم چون نه به طرح ۳ فرزندی مشرف شدیم و نه الان که بیشتر از ۵ ساله ازدواج کردیم . تا کی آخه تبعیض
    • IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      همش حرف وجدان داشته باشید به مددجویان بهزیستی که توان کار کردن ندارند و هیچ حقوقی دریافت نمیکنند و از دهک ۱تا سه هستند مسکن بدهید کار خیلی سختی نیست بودجه بدهید ساختش با بسیج و معمار خیر
    • احمد IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام .تکلیف کارگری که ۲۵ ساله مستاجر ه چه میشه وحتی توان نداره پول رهن رو پرداخت کنه واقعا اگر تصمیم دارند کاری انجام دهند .همه رو به یک چشم ببینند وسخت نگیرند باتشکر
    • امیر فولادزاده IR ۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 1
      پاسخ
      یعنی برای مادهک۲هستیم
    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کی شما واقعا بفکر مردم بودین که الان میخواین باشین ما که دهک سه هستیم و واسه خرج روزانه مون حتی میمونیم چی به ما تعلق نمیگیره
    • Yaldaa IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام.من هشت ساله جداشدم و حضانت دو تادخترم روگزفتم و مستاجرم و الان آرتروز دارم و نمیتونم کار کنم.رفتم کمیته میگه از دوازده ماه اجاره فقط یکماهشو کمک میکنه.زمین هم دوسال پیش ثبت نام کردم ولی خبری نیست.اینقدر دروغ نگید

