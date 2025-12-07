  1. استانها
آغاز پویش «مهر مادری» در کردستان

سنندج- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کردستان گفت: همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در آستانه هفته گرامیداشت مقام زن، پویش مردمی «مهر مادری» در کردستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر عصر یکشنبه با بیان این خبر به رسانه‌های کردستان، از آغاز پویش مردمی «مهر مادری» در استان خبر داد و گفت: این پویش با هدف حمایت از زنان زندانی جرایم غیرعمد، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن اجرایی شده است.

وی با اشاره به همکاری مشترک اداره‌کل زندان‌های استان، ستاد دیه و دفتر امور بانوان استانداری اظهار کرد: این طرح با هدف آزادسازی زنان زندانی بدهکار و حمایت از خانواده‌هایی که سرپرست خود را به دلیل مشکلات مالی از دست داده‌اند، در سطح استان عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) نماد مهر و مادرانگی است، افزود: در این پویش، سهم اولیه مشارکت برای هر فرد ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده، اما هر میزان کمک بیش از آن نیز پذیرفته می‌شود و امیدواریم با همراهی مردم نیکوکار کردستان بتوانیم زمینه آزادی تعدادی از زنان زندانی و بازگشت آنان را به خانواده فراهم کنیم.

آژیر با تاکید بر نقش این طرح در کاهش آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: بسیاری از این زنان به دلیل بدهی‌های غیرعمد زندانی شده‌اند و آزادی آنان می‌تواند مسیر زندگی یک خانواده را دوباره سامان دهد.

راه‌های مشارکت در پویش «مهر مادری»

وی تصریح کرد: علاقه‌مندان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کردستان می‌توانند از طریق اطلاعات زیر اقدام کنند:

تلفن ستاد دیه استان: ۰۸۷۳۳۲۴۷۰۴۹

آدرس دفتر: سنندج، خیابان پاسداران، کوچه دادگر

شماره کارت‌های ویژه کمک به آزادی زندانیان:

بانک تجارت: ۱۸۲۳ – ۱۳۱۲ – ۸۳۷۰ – ۵۸۵۹

بانک ملی: ۹۹۴۹ – ۹۹۸۶ – ۹۹۱۸ – ۶۰۳۷

بانک صادرات: ۱۶۰۶ – ۹۰۶۵ – ۶۹۱۹ – ۶۰۳۷

این پویش با همکاری ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان کردستان و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در دست اجراست.

