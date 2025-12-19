آغاز پویش «چله مهربانی» برای آزادی زندانیان مالی غیرعمد در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا، پویش مردمی «چله مهربانی» با هدف کمک به آزادی زندانیان مالی جرایم غیرعمد و کاهش آلام خانواده‌های آنان در استان کردستان آغاز شد.

در این پویش خیرخواهانه، شهروندان می‌توانند با مشارکت‌های خرد، حتی به مبلغ ۵۰ هزار تومان، در فراهم شدن زمینه آزادی زندانیان نیازمند سهیم شوند و سهمی در تبدیل شب یلدای آنان به شبی سرشار از امید و حضور در کنار خانواده داشته باشند.

این حرکت انسان‌دوستانه در آستانه بلندترین شب سال، نمادی از همدلی اجتماعی و پیوند سنت‌های فرهنگی با مسئولیت‌های انسانی است؛ جایی که گرمای سفره‌های یلدایی می‌تواند با آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، معنایی عمیق‌تر پیدا کند.

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان کردستان از عموم مردم نیکوکار دعوت کرده است با پیوستن به این پویش، در مسیر آزادی زندانیان مالی غیرعمد و تحکیم بنیان خانواده‌ها مشارکت کنند.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این پویش می‌توانند از طریق شماره کارت‌های اعلام شده از سوی ستاد دیه استان کردستان شرکت کنند.

شماره کارت‌های ستاد دیه کردستان جهت کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد:

۱۸۲۳ - ۱۳۱۲- ۸۳۷۰- ۵۸۵۹ (تجارت)

۹۹۴۹۹۹۸۶ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷ (ملی)

۱۶۰۶ ۹۰۶۵ ۶۹۱۹ ۶۰۳۷ (صادرات)