۳۶ زندانی جرائم غیرعمد در استان البرز آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر مقدسی اظهار کرد: کل بدهی این زندانیان یک هزار و۹۰ میلیارد ریال بود که ۸۹ درصد پذیرش اعسار شعبات دادگاه‌ها، ۱۵ میلیون و۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات، ۶ درصد گذشت شاکی و ۴۰ میلیارد ریال از محل کمک‌های ستاد دیه پرداخت است.

وی اضافه کرد. این پویش با هدف آزادی و نجات زندانیان جرایم غیرعمد از محنت زندان، فرصتی بود که با همراهی همه اقشار مردم استان البرز و ستاد مردمی دیه استان اجرا شد.

مقدسی یادآورشد که با هماهنگی ستاد مردمی دیه کشور، برنامه‌ریزی جامعی برای آزادی حدود پنج هزار و ۶۰۰ زندانی در سراسر کشور تا پایان ماه ربیع‌الاول انجام شده که استان البرز نیز در این زمینه تعهد خود را برای دستیابی به سهم قابل توجهی از این آزادی‌ها اعلام کرده و اقدامات عملیاتی را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه متولی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ستاد دیه است، گفت: انتظار می‌رود نیکوکاران این ستاد را حمایت کنند تا بتوان با مبالغ جمع آوری شده تعداد بیشتری از زندانیان استان آزاد شوند.

مدیر ستاد دیه البرز افزود: اکنون بیش از ۴۹۰ زندانی با جرایم غیرعمد در انتظار آزادی هستند.

پویش به عشق محمد (ص) می بخشم درالبرز / آزادی ۳۶ زندانی غیرعمد

مقدسی اضافه کرد: هموطنان می‌توانند مبالغ خود را به شماره حساب ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ نزد بانک ملی ایران به نام ستاد مردمی دیه استان البرز واریز یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر این ستاد واقع در کرج، مهرویلا، انتهای بلوار انوشیروان شرقی بعد از ساختمان نظام مهندسی مراجعه یا با شماره‌های ۰۲۶۳۲۷۲۲۳۱۹ - ۰۲۶۳۲۷۲۲۳۱۶ تماس حاصل نمایند.

مدیرستاد دیه البرز گفت: ستاد دیه تنها نهاد مردمی است که عهده‌دار آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کشور است و امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم شمار زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده‌های خود بازگردانیم.