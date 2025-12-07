به گزارش خبرگزاری مهر، مریم فاتحیزاده عصر یکشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر که با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی در سالن شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تمام فعالیتهای استان در این ایام ذیل گفتمان "الگوی سوم زن ایرانی-اسلامی" ساماندهی میشود.
وی الگوی سوم را نقدی جدی بر دو گفتمان شرقی و غربی دانست و افزود: این الگو، زن مسلمان ایرانی را انسانی چندساحتی معرفی میکند که همزمان کانون استحکام خانواده است، در ساخت سرمایه اجتماعی نقشآفرین است و در عرصه حکمرانی و تمدنسازی نیز حضور فعال و تعیینکننده دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به شعار امسال «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» خاطرنشان کرد: تمام برنامهها در چارچوب رویداد ملی روشنای مهر و در پنج محور خانوادهمحوری، علم و فناوری، اقتصاد و کارآفرینی، ایثار و شهادت و فرهنگ و رسانه اجرا میشود و برای اولین بار دارای پیوست رسانهای قوی و ردیف بودجه مشخص است.
وی از اجرای برنامههای متنوع و نوآورانه در سطح استان خبر داد و گفت: در این هفته رادیو شهبانو بهصورت ویژه راهاندازی میشود، کانترهای گفتوگوی بانوی اصفهان در ۱۵ نقطه پرتردد شهر برپا خواهد شد، کارگاههای هویتیابی دختران با عنوان طرح فیروزه برگزار میشود و همزمان طرحهای حمایتی کارآفرینی زنان سرپرست خانوار و کسبوکارهای خانگی با قدرت پیگیری خواهد شد. همچنین تجلیل از بانوان نخبه، کارآفرین، ایثارگر و فعال فرهنگی بهصورت هدفمند در دستور کار قرار دارد.
فاتحیزاده با نگاهی واقعبینانه به چالشهای پیشرو پرداخت و تأکید کرد: باید از موازیکاری پرهیز شود، برنامهها صرفاً مناسبتی نمانند و به فعالیتهای دائمی و نهادینهشده تبدیل شوند.
وی اولویت ویژه امسال را آموزش خانواده کارکنان دستگاههای اجرایی و همراهی همه برنامهها با پیوست رسانهای قوی عنوان کرد و نتیجه این نشست را تصویب یک نقشه راه عملیاتی و یکساله برای هفته زن ۱۴۰۴ دانست و اظهار کرد: ما از شعار به اقدام گذر کردیم و هدف نهایی، نقشآفرینی واقعی و همهجانبه بانوان در خانواده، جامعه و حکمرانی کشور است.
