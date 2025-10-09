فرماندار رضوانشهر: مطالعات و فاز طراحی گازرسانی به دهستان ارده آغاز شد

ایرج شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین انرژی پایدار برای ساکنان این منطقه کوهستانی گفت: گازرسانی به دهستان ارده از مطالبات دیرینه مردم است و این پروژه نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی اهالی دارد.
وی افزود: در حال حاضر مراحل مختلفی از جمله نقشهبرداری، بازاریابی، حفاظت کاتدیک و طراحی شبکه گازرسانی در دست انجام است و تیمهای متخصص برای شروع عملیات اجرایی آماده میشوند.
فرماندار رضوانشهر گازرسانی به روستاها را یکی از اولویتهای مدیریت شهرستان در توسعه زیرساختهای انرژی و افزایش رفاه اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: این پروژه علاوه بر کاهش هزینههای سوخت، در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه و حفظ منابع طبیعی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین با قدردانی از حمایتهای استاندار گیلان، مجموعه گاز استان و پیگیریهای نماینده مردم رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با همت مسئولان و همکاری مردم، امیدواریم این پروژه تحولی مثبت در زندگی روزمره مردم روستاهای کوهستانی ایجاد کرده و رضایتمندی آنها را به دنبال داشته باشد.
