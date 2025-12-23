به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شاهی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که با حضور نماینده دادستان، جانشین فرماندهی انتظامی، مسئول پلیس فتا و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرمانداری رضوانشهر برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جلوه‌ای از مردم‌سالاری دینی است و فراهم‌سازی زمینه برگزاری سالم و قانون‌مند آن از اولویت‌های ستاد انتخابات شهرستان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرآیند انتخابات افزود: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی افکار عمومی، افزایش اعتماد اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم دارند و اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولانه موجب تقویت امید اجتماعی و آرامش روانی جامعه می‌شود.

فرماندار رضوانشهر همچنین بر ارتقای سواد رسانه‌ای فعالان فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای آموزش و توانمندسازی تولیدکنندگان محتوا یکی از اولویت‌های فرمانداری است و فرآیند دریافت مجوزهای قانونی نیز با هدف کاهش موانع اداری تسهیل خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی بازوی تقویت وفاق ملی هستند و می‌توانند با تولید محتوای مسئولانه، در تقویت وحدت ملی و مقابله با جریان‌های ناامیدکننده نقش مؤثری ایفا کنند.

در پایان، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرده و بر ضرورت دسترسی سریع به اطلاعات و تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی برای افزایش مشارکت عمومی تأکید کردند.