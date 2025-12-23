  1. استانها
  2. گیلان
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

شاهی: رسانه‌ها بازوی وفاق ملی و امید آفرینی در جامعه‌ هستند

رضوانشهر- فرماندار رضوانشهر با اشاره به اینکه رسانه‌ها بازوی وفاق ملی و امید آفرینی در جامعه‌ هستند، گفت: رسانه‌ ها با تولید محتوای مسئولانه می‌توانند در تقویت وحدت ملی نقش مؤثری ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شاهی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که با حضور نماینده دادستان، جانشین فرماندهی انتظامی، مسئول پلیس فتا و سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرمانداری رضوانشهر برگزار شد، اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جلوه‌ای از مردم‌سالاری دینی است و فراهم‌سازی زمینه برگزاری سالم و قانون‌مند آن از اولویت‌های ستاد انتخابات شهرستان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرآیند انتخابات افزود: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی افکار عمومی، افزایش اعتماد اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم دارند و اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولانه موجب تقویت امید اجتماعی و آرامش روانی جامعه می‌شود.

فرماندار رضوانشهر همچنین بر ارتقای سواد رسانه‌ای فعالان فضای مجازی تأکید کرد و گفت: ایجاد بستر مناسب برای آموزش و توانمندسازی تولیدکنندگان محتوا یکی از اولویت‌های فرمانداری است و فرآیند دریافت مجوزهای قانونی نیز با هدف کاهش موانع اداری تسهیل خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی بازوی تقویت وفاق ملی هستند و می‌توانند با تولید محتوای مسئولانه، در تقویت وحدت ملی و مقابله با جریان‌های ناامیدکننده نقش مؤثری ایفا کنند.

در پایان، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کرده و بر ضرورت دسترسی سریع به اطلاعات و تعامل بیشتر با دستگاه‌های اجرایی برای افزایش مشارکت عمومی تأکید کردند.

