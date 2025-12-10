وزارت علوم بر تعهد خود به سلامت و شفافیت در آموزش عالی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد بیانیه ای منتشر کرد؛ متن بیانیه بدین شرح است:
وزارت علوم با اتکا به ظرفیتهای قانونی، فناوریهای نوین و مشارکت فعال دانشگاهها، بهطور جدی پیگیر استقرار سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با هرگونه تخلف، فساد اداری و رانت در تمامی سطوح آموزش عالی است. صیانت از حقوق اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان، و ایجاد محیطی سالم، ایمن و عادلانه برای فعالیت علمی، از اولویتهای غیرقابل اغماض این وزارتخانه است.
وزارت علوم آرمانها و ارزشهای بنیادین «انقلاب اسلامی ایران» را که بر استقلال، عدالتمحوری، مردمباوری، مبارزه با تبعیض و صیانت از حقوق عمومی تأکید دارد چراغ راه خود در طراحی و اجرای سیاستهای سلامت اداری میداند. این ارزشها، که روح تحولخواهی و پاکدستی را در ساختارهای حاکمیتی مطالبه میکنند، راهبرد اصلی ما در مقابله با فساد و ایجاد محیطی سالم برای فعالیت علمی و پژوهشی است.
ما بر این باوریم که مبارزه با فساد یک رویداد یکروزه نیست، بلکه یک رویکرد حاکمیتی مستمر است که نیازمند مشارکت همگانی، شفافیت در فرآیندها، دسترسی آزاد به اطلاعات، و تقویت نظامهای نظارتی هوشمند است. وزارت علوم در سالهای اخیر اجرای طرحهای شفافیت مالی، مقابله با تعارض منافع، ساماندهی فرآیندهای اداری و ارتقای نظام ارزیابی عملکرد را در دستور کار قرار داده و با قدرت آن را ادامه خواهد داد.
در این روز، از تمامی دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز علمی کشور دعوت میشود با بازنگری در فرآیندها، تقویت کانونهای سلامت اداری و توسعه فرهنگ گزارشدهی تخلفات، همراهی خود با این حرکت ملی را عینیت بخشند. آینده آموزش عالی ایران در گرو پاکدستی، مسئولیتپذیری و اعتماد عمومی است؛ و این مسیر تنها با همراهی همه اعضای جامعه علمی کشور هموار خواهد شد.
