غیرحضوری شدن همه مدارس گلستان در همه مقاطع در روزهای دوشنبه و سه شنبه

گرگان-همه مدارس گلستان در همه مقاطع در روزهای دوشنبه و سه شنبه غیرحضوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر روند رو به رشد ابتلاء به آنفلوآنزا در استان بر اساس مصوبه شورای هماهنگی مدیریت بحران، با هدف گسست در زنجیره انتقال این بیماری، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی و همه مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۷ و ۱۸ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.

با توجه به افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است.

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند مهد کودکی، پیش دبستانی و دبستانی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به‌صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

