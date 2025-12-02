اهدای بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خون در هشت ماه سال ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک یکتاپرست سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون گفت: با توجه به افزایش نیازهای بیمارستانی که در پی توسعه مراکز درمانی پدید می‌آید ضروری است که آمار اهدای خون شیب افزایشی بیشتری به خود بگیرد.

یکتاپرست تاکید کرد: با برنامه‌هایی که برای فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت بانوان و جوانان در نظر گرفته شده است و با همکاری هرچه بیشتر مردم کشورمان، امیدوارم شاهد افزایش آمار اهدای خون باشیم.



وی همچنین در مورد استان‌های موفق در رشد شاخص اهدای خون گفت: طی هشت ماه گذشته استان زنجان با نزدیک به ۱۲ درصد افزایش آمار اهدا بیشترین موفقیت را در این زمینه به دست آورده است. استان سیستان و بلوچستان با بیش از ۹ درصد افزایش آمار اهدای خون و استان فارس با بیش از ۷ درصد موفق تر از سایر استان‌ها عمل کرده‌اند.



سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون همچنین با تاکید بر شرایط خاص استان تهران به عنوان پایتخت کشور گفت: به نوعی می‌توان تهران را پایتخت درمان کشور نیز دانست زیرا شمار زیادی از بیماران از کل کشور به این استان مراجعه می‌کنند و تهران با اینکه بزرگترین مصرف کننده خون کشور به شمار می‌رود، بالاترین سهم اهدای خون کشور را نیز به خود اختصاص داده است.



یکتاپرست با اشاره به سهم ۱۷ درصدی استان تهران در تأمین خون کشور افزود: استان فارس با سهم بیش از ۷ درصدی و استان اصفهان با سهم نزدیک به ۶ درصدی در تأمین خون کشور در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به شاخص نزدیک به ۵ درصدی اهدای خون بانوان و افزایش اندک آن نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: رشد این شاخص امیدوار کننده است اما برای اینکه بانوان سهم درخوری از اهدای خون و نجات هموطنان به خود اختصاص دهند، این مشارکت لازم است افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.



وی تاکید کرد: شاخص اهدای مستمر به طور پیوسته رو به کاهش است و دلیل آن بازنشسته شدن اهدا کنندگان مستمر و با سابقه است که دهه‌های قبل اهدای خون را شروع کرده‌اند. این گروه بیش از ۵۵ درصد خون اهدایی را به خود اختصاص داده‌اند که ضروری است برای حمایت پیوسته از بیماران، جای این اهدا کنندگان را کم کم جوانان پر کنند.



یکتاپرست ورود به فصول سرد سال، نزولات جوی، شیوع بیماری‌های فصلی و تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا را سبب مراجعه کمتر اهدا کنندگان به مراکز اهدای خون دانست و گفت: این در حالی است که نیاز به خون همیشگی است و مراکز انتقال خون به طور پیوسته حتی در روزهای تعطیل، مشغول خدمت رسانی به شهروندان هستند و آلودگی هوا منعی برای اهدای خون پدید نمی‌آورد.

وی از هموطنان خصوصاً بانوان و جوانان خواست با پیش‌قدم شدن برای اهدای خون خصوصاً در این روزها، از بیماران حمایت کنند.