به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از آزادراه ارومیه - تبریز طی نشستی با اشاره به موقعیت ممتاز استان آذربایجان‌غربی در کشور، اظهار کرد: آذربایجان غربی امروز به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اتصال‌دهنده کریدورهای راهبردی ایران در محورهای شرق غرب و شمال جنوب تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه و تکمیل طرح‌های زیربنایی در این استان، نه‌تنها یک ضرورت استانی، بلکه یک اولویت ملی به شمار می‌رود، ادامه داد: نگاه دولت، عبور از پروژه‌های فرسایشی و حرکت به سمت تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پیشران اقتصادی است.

بازوند خاطرنشان کرد: در همین راستا، آزادراه ارومیه – تبریز که سال‌ها یکی از مطالبات جدی مردم منطقه بود، وارد فاز فعال اجرایی شده و عملیات اجرایی در بخش‌های کلیدی آن با جدیت در حال انجام است.

آزادراه ارومیه- تبریز مطالبه جدی مردم

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با تشریح برنامه‌های کلان کشور در حوزه آزادراه‌ها تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سال جاری نشان می‌دهد حجم آزادراه‌هایی که به بهره‌برداری خواهد رسید، به سطحی کم‌سابقه در تاریخ توسعه آزادراهی کشور نزدیک شده است.

وی یادآور شد: علاوه بر پروژه‌های دولتی، حضور و مشارکت بخش خصوصی نیز به‌طور هدفمند تقویت شده که این موضوع سرعت توسعه شبکه‌های حمل‌ونقلی کشور را به‌شکل چشمگیری افزایش داده است.

بازوند با اشاره به دستاوردهای امسال در توسعه شبکه آزادراهی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر آزادراه در سال جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود؛ رکوردی که تاکنون در تاریخ ساخت آزادراه‌ها بی‌سابقه بوده است.

مرزها نقطه آغاز فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی به شمار می‌روند

وی اظهار کرد: علاوه بر این، مشارکت فعال بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌ها نیز امسال حدود ۱۹۰ کیلومتر خواهد بود، موضوعی که می‌توان آن را جهشی مهم در تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور دانست.

بازوند همچنین به تحولات حوزه ریلی کشور اشاره کرد و گفت: طرح‌های بزرگ ریلی که سال‌ها در انتظار تکمیل بودند، اکنون در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. محورهای پیشرانی همچون زاهدان – چابهار و میانه – اردبیل نقش کلیدی در اتصال مناطق پیرامونی به شبکه سراسری ایفا خواهند کرد و در کنار آن، مطالعات مسیرهای جدید با رویکرد اقتصادی و ترانزیتی، با مشارکت سرمایه‌گذاران در حال پیگیری است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مناطق مرزی در سیاست‌های توسعه‌ای دولت افزود: مرزها در نگاه جدید، دیگر پایان جغرافیا نیستند؛ بلکه نقطه آغاز فرصت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی به شمار می‌روند.

بازوند گفت: تکمیل شبکه‌های جاده‌ای و ریلی در استان‌هایی مانند آذربایجان‌غربی، نه‌تنها موجب رونق منطقه می‌شود، بلکه نقش ایران را در زنجیره تأمین منطقه‌ای و بین‌المللی نیز تقویت خواهد کرد.

آذربایجان غربی ظرفیت ترانزیتی بالایی دارد

در ادامه این نشست، رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تشریح ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان، بر هم‌سویی مدیریت استانی با سیاست‌های ملی در توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: قرار گرفتن آذربایجان‌غربی در همجواری با سه کشور و نقش آن در اتصال شبکه‌های تجاری و ترانزیتی، این استان را به یکی از دروازه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. توسعه آزادراه‌ها، خطوط ریلی و مسیرهای ارتباطی نوین می‌تواند این جایگاه را تثبیت و تقویت کند.

وی همچنین با اشاره به آغاز مجدد و جدی عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف آزادراه ارومیه – تبریز خاطرنشان کرد: بخشی از این مسیر، از جمله قطعات خاص و فنی مانند تونل‌ها، سال‌ها با وقفه مواجه بود، اما اکنون با حمایت مستقیم دولت و حضور میدانی مهندس بازوند، وارد مرحله اجرایی مؤثر شده است.