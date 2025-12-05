به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شهرک گلمان ارومیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان در فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم برای توسعه زیرساخت‌های پایدار شهر در سایت ۴۵ هکتاری شهر جدید گلمان لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: در بخش طرح حمایتی مسکن شهری در مجموع بیش از یک هزار و ۴۳۶ واحد مسکونی در شهر جدید گلمان در دست اجراست که ۶۰۰ واحد آن به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این تعداد واحد مسکونی در سه سایت ۱۰۸ واحدی، ۴۰۰ واحدی و ۳۰۰ واحدی به روش انبوه‌سازی و یک سایت به میزان ۶۲۸ واحد در قالب کارگزاری در دست اجرا در مراحل مختلف ساخت هستند.

آرامون با بیان اینکه همچنین در طرح نهضت ملی مسکن این سایت قابلیت بارگذاری ۸۴۴ واحد مسکونی را دارد که در حال حاضر ۵۴۴ واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است، اضافه کرد: روند اجرای طرح آماده‌سازی زیرساخت‌های سایت ۴۵ هکتاری در شهر جدید گلمان به صورت روزانه رصد و بازدیدهای هفتگی در حال انجام است تا امکانات لازم در اختیار ساکنان این واحدها قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: باید به این مسئله توجه کرد که آماده‌سازی اراضی و ایجاد زیرساخت‌ها، بستر تحقق عدالت شهری و حمایت از خانواده‌ها را فراهم می‌کند و تکمیل زیرساخت‌ها، به الگویی برای شهرسازی متوازن، تبدیل می‌شود.

وی اضافه کرد: شهر جدید گلمان ظرفیت جمعیت‌پذیری ۱۸۰ هزار نفری را دارد و توسعه زیرساخت‌های لازم و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود از جمله موارد مورد تاکید در شهر جدید گلمان است.