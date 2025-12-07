  1. استانها
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

عملیات اجرایی تکمیل قطعه سوم آزادراه ارومیه- تبریز با ۵ همت آغاز شد

ارومیه-با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور عملیات اجرایی قطعه سوم آزادراه ارومیه- تبریز با ۵ همت آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی عصر یکشنبه در آئین آغاز این طرح گفت: قطعه یک و ۲ آزادراه ارومیه_ تبریز پیشرفت ۸۰ درصدی دارد و عملیات راهسازی و توسعه این طرح در دست اجراست.

پیمان آرامون با بیان اینکه قطعات یک و ۲ آزادراه ارومیه _تبریز که در محدوده آذربایجان‌غربی قراردارد حدود ۴۰ کیلومتر طول دارد، ادامه داد: طبق قرارداد این طرح در قطعات یک و ۲ طی ۱۸ ماه به اتمام رسیده و زیربار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این پروژه بزرگ حمل و نقلی به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل در رفت و آمد بین دو کلانشهر ارومیه و تبریز طراحی شده است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط حمل‌ونقل منطقه ایفا خواهد کرد.

آرامون افزود: افزایش کیفیت عبور و ایمنی مسیر و سهولت دسترسی از اهداف توسعه آزادراه ارومیه _تبریز به شمار می‌رود.

طول کل این آزادراه ۱۶۲ کیلومتر است که در قالب ۶ قطعه طراحی شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی در قطعات ۱، ۲ و ۳ به طول ۵۷ کیلومتر آغاز شده است و با توجه به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل سریع و ایمن در این بخش از کشور، جزو اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

مسیر این آزادراه از جنوب دریاچه ارومیه عبور کرده و در نهایت به شبکه آزادراهی استان آذربایجان‌شرقی متصل می‌شود. اجرای این پروژه موجب کاهش محسوس زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل در جابجایی کالا و مسافر خواهد شد.

قطعه ۳ این محور آزادراهی به طول ۳۰ کیلومتر شامل ۲ دستگاه تونل به طول ۱۷ کیلومتر است و با اجرای این تونل‌ها، مسیر ارومیه - تبریز نزدیک به ۱۳ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود.

    • رامین IR ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      15 0
      پاسخ
      تروخدا تمومش کنین این طرح رو ، بخدا هروز ترافیک،کشته،هروز ایمن نبودن جاده قدیم،نفسمونو برید،جون عزیزانتون این طرح رو تموم کنین،
    • جمال نعمتی IR ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      16 0
      پاسخ
      من از مسئولان کشور تشکر میکنم که واقعا فعالنه زحمت میکشن خدا قوت میگم. به عنوان شهروند درخواست من از مسئولهای محترم کشور این است که خیابان های داخل شهر ارومیه خیلی خراب هستن اکثر کوچه ها و خیابان ها قدیمی هستن خواهش من این است که کوچه ها و خیابان های شهر ارومیه بزرگتر و استاندارد شوند و نوسازی بشوند لطفا لطفا رسیدگی بشود. از جمله جاده ارومیه به سلماس به خصوص گردنه قوشچی بی حدو اندازه خطر خیز است با تشکر...
    • هم وطن IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      وقتی در شهر ایلخچی با ترافیک شدید مواجه می شویم درست کردن آزاد راه چه فایده ای دارد اول باید کنار گذر ایلخچی تکمیل شود.
    • IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      خیلی عالی
    • IR ۲۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      تشکر می کنم از مسئولین و عوامل اجرایی پروژه، اجرتان با خدا باشه
    • جمشید IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بشنو باور نکن چندین ساله هر بار یه بیل کلنگ زمین میزنید دست میکشید
    • علی IR ۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      3 0
      پاسخ
      این کجاش آزاد راهه؟ همون جاده قدیم که ۳۰ کیلومترش چهار بانده شده، و یه پل بدرد نخور. ولی در عوض عوارض ۳۰ هزار تومنی
    • Vahid IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انشالله خیر باشه و مبارک
    • یحیی رضایی IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      با این آزاد راه هم امنیت جاده ای بیشتر میشه وهم میزان تصادفات انشالله
    • آراز IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کجاش آزادراهه 🤮

