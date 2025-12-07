عملیات اجرایی تکمیل قطعه سوم آزادراه ارومیه- تبریز با ۵ همت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی عصر یکشنبه در آئین آغاز این طرح گفت: قطعه یک و ۲ آزادراه ارومیه_ تبریز پیشرفت ۸۰ درصدی دارد و عملیات راهسازی و توسعه این طرح در دست اجراست.

پیمان آرامون با بیان اینکه قطعات یک و ۲ آزادراه ارومیه _تبریز که در محدوده آذربایجان‌غربی قراردارد حدود ۴۰ کیلومتر طول دارد، ادامه داد: طبق قرارداد این طرح در قطعات یک و ۲ طی ۱۸ ماه به اتمام رسیده و زیربار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: این پروژه بزرگ حمل و نقلی به‌منظور ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل در رفت و آمد بین دو کلانشهر ارومیه و تبریز طراحی شده است و نقش مهمی در توسعه اقتصادی و بهبود شرایط حمل‌ونقل منطقه ایفا خواهد کرد.

آرامون افزود: افزایش کیفیت عبور و ایمنی مسیر و سهولت دسترسی از اهداف توسعه آزادراه ارومیه _تبریز به شمار می‌رود.

طول کل این آزادراه ۱۶۲ کیلومتر است که در قالب ۶ قطعه طراحی شده و هم‌اکنون عملیات اجرایی در قطعات ۱، ۲ و ۳ به طول ۵۷ کیلومتر آغاز شده است و با توجه به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل سریع و ایمن در این بخش از کشور، جزو اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

مسیر این آزادراه از جنوب دریاچه ارومیه عبور کرده و در نهایت به شبکه آزادراهی استان آذربایجان‌شرقی متصل می‌شود. اجرای این پروژه موجب کاهش محسوس زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و تسهیل در جابجایی کالا و مسافر خواهد شد.

قطعه ۳ این محور آزادراهی به طول ۳۰ کیلومتر شامل ۲ دستگاه تونل به طول ۱۷ کیلومتر است و با اجرای این تونل‌ها، مسیر ارومیه - تبریز نزدیک به ۱۳ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود.