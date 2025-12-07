  1. استانها
فرماندار تنگستان: شهدا ستون‌های استوار تعالی جامعه هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: شهدا ستون‌های استوار تعالی جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی همزمان با فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام زن و مادر و با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تکریم خانواده‌های معزز آنان، با مادر بزرگوار شهید روحانی، «غلامحسین شورکی»، از شهدای سرافراز هشت سال دفاع مقدس، در روستای شورکی دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار تنگستان عصر یکشنبه در این دیدار که با حضور جمعی از مسئولان انجام شد، ضمن تبریک هفته زن، جایگاه شامخ مادران شهدا را مورد تقدیر قرار داد.

وی اظهار کرد: دیدار با مادران شهدا برای ما مسئولین، باعث دلگرمی و یادآوری رسالت سنگینی است که بر دوش داریم، صبر و استقامت شما اسوه‌های بی‌بدیل ما در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و حفظ ارزش‌های نظام اسلامی است.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا، به ویژه مادران قهرمان، میراث گرانبها و ذخیره معنوی این ملت هستند و این عزیزان با تقدیم عزیزترین سرمایه خود، مسیر عزت و سربلندی میهن اسلامی را هموار ساختند.

